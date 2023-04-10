点智慧：好运几时来？

“命实造于心，吉凶惟人召…”

星云大师说：分享故事：天使在路边看到老农正坐在树桩上无所事事，上前同老农打招呼：“你在干什么呢？”老农笑着答：“我在等好运到来！我正在走运，好运一定会来。”

天使好奇地问他好运的经历。老农说：“有一次我正要砍树，但就在这时风雨大作，刮倒了许多树，这省了我不少力气，我把树木拿去卖，还赚了不少钱。”天使说：“你真幸运！”

老农听到赞美，更高兴地说：“你说对了，还有一次，暴风雨中的闪电把我准备要焚烧的干草给点着了，这也省下了我好多时间。”天使说：“这真是奇迹！现在你准备做什么？”老农说：“我正在等待发生一场地震，把马铃薯从地里翻出来。”天使听了，只能摇摇头地说：“祝你好运！”

天使知道，故事的结局只能有两种：一、老农没有盼来地震，如果他宁愿继续等待也不愿动手，那么他们一家只能饿肚子；二、他盼来了地震，但地震不只震出了马铃薯，也震翻了他们的房屋，他们一家将无家可归。

修心

六祖惠能大师有句话说：“心可挽乎命，最要存仁道；命实造于心，吉凶惟人召；信命不修心，阴阳恐虚矫；修心一听命，天地自相保。”我们与其相信好运，倒不如相信自己，让自己改心修德──将嫉妒心改成尊重心，将嗔恨心改成慈悲心，将贪欲心改成喜舍心，将排斥心改成包容心，将计较心改为随喜心；心念改变，当下就已改变我们命运的方向，我们就会开始好运了。

有些人遇到好事，就觉得自己好运，然后想尽办法要延续好运；有些人遇到困难，就归罪为风水或名字不好；其实，通过任何方法延续好运，或者改名换风水，我们的命运不会有太大的不同，因为只要我们观念和行为不变，结果还是一样的。

机缘

在人世，我们应该多做好事多结缘，能结缘，机缘就无时不在，无处不生。而且，一经缘起，我们就要主动结合。但这个缘起，有分外缘和内缘，处理上来说，内缘更为重要。这个内就是心，唯心为本，其他皆外。通过观想、观照内心，实际上就是利用大脑发出自己的真实呼换，进而改变命运。

比如：一个人老是想着自己如何倒霉，就只会越来越倒霉；应该这样观想，这是一场考验；好运还在前面等着呢。给自己发出积极信号，既提升自己的信心，同样也会呼唤好运。因为，只要这样的呼唤是发自真心，又为善念，肯定能够得到回应。

俗语中已有这样的说法：“无运莫求神、有运钱觅人；如求则能富，世上无穷人”，所以，有无好运还是要看我们自己，求己不如求人啊！