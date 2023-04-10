林其米：天才的笨蛋 笨蛋的天才

有一种女主角光芒四射，以致她身边的配角都黯淡无光，观众视线焦点都在她的身上。但安藤樱不是这样的女主角，她比较像月亮那样让人注意到月亮旁边的星星，所以我看《重启人生》，不光看安藤樱，也看到她身边其他演员，例如饰演她老友的夏帆、木南晴夏、水川麻美，即使只有几场戏的跑龙套也令人印象深刻，例如三浦透子（《在车上》）、黑木华和浅野忠信。当然还有笨蛋节奏，身为编剧的他也在剧中轧了一角，饰演阴间案内所的柜台人员，对刚刚死去的女主角近藤麻美说：“这33年辛苦你了。”但麻美每一次死去，这位柜台先生都是同样一句“这XXX年辛苦你了”，烦死人了。最欠揍的是每一次都要填写表格，麻美死了这么多次还不认得她吗？最叫人喷饭的是她终于可以投胎为人，柜台先生给她看看一张全家福的照片，麻美好奇图中哪一个孩子是她的来生，他答：“这是免费图库抓来的图，所以你并不是任何一个。”我就是很喜欢笨蛋节奏这种幽默，很生活化，一下子就戳中我超低的笑点。

相较某些金句闪烁的名编剧，笨蛋节奏无聊、无意义的打牙涮嘴更合我的胃口。他的日常对话写得特别特别地好，而且只靠对话就能推动情节，但更准确的说法是，这些日常对话本身就是情节，尽管它们都是没有什么营养的垃圾话，就像剧中角色吃不下但还是吃光了之后多点一次的薯条一样。日常对话都要句句金光闪烁的话日子还过得下去吗？让我感动的是，人人都要深刻不要肤浅，要有意义不要无意义，笨蛋节奏却说，我们为什么不可以是肤浅的，人生为什么不可以是无意义的？他甚至不需要刻意搞笑，因为再普通平凡无聊的人生都有一种荒谬喜感。女主角的前世挚友真理在某一轮人生跟小福是情侣，小福追逐歌星梦但几乎五音不全，真理最迷恋他的时候可以长时间地陪他在街头卖唱，不能憋尿的她对爱情的定义就是，“我没有听到一半就去上厕所，就是我对他最大的温柔”，这样一句对白比王家卫那些文艺腔到我牙齿酸软的金句更为动人，对我来讲。