幼吾：英娘道说陈英娘

吴文灿（Gaw Boon Chan 1859-1911）在1911年4月与兄长文光拆伙，成为和和饼干厂的独资老板，但四个月后，他被人买凶枪杀身亡，留下武吉知马区大幅地段和基里尼路（Killiney Road）、经禧路（Cairnhill Road）、樟宜及丹拿美那等地区产业，以及位于Syed Ali Road的豪宅，加上振瑞路（Chin Swee Road）和和饼干厂的厂地等遗产，全部由妻子陈英娘（Tan Eng Neo 1861-1941）继承。之后陈英娘曾签署一份土地交换协议，捐出一部分土地于“武吉知马橡胶园公司”（Bukit Timah Rubber Estate Ltd），公司则在附近开辟一条道路，命名英娘道（Eng Neo Avenue），那里一带的19块地皮，也属于陈英娘名下。

1976年，英娘道成为公共交通道路，与泛岛高速公路连接，另一端是杜尼安路（Dunearn Road），成为武吉知马区很繁忙的道路。英娘道是新加坡少有以新加坡华族妇女名字命名的道路之一，其他有玉棠道（Yuk Tong Avenue）、谭崧道（Tham Soong Avenue）、碧霞路（Peck Hay Road）、佛罗伦斯路（Florence Road）等，作者曾为文介绍过这些道路。

19世纪末，已经在印度尼西亚发迹致富的吴文灿，决定离开他的出生地三宝垄（Semarang），带着妻子陈英娘举家移居新加坡经商。陈英娘来头不小，她出身印尼中爪哇岛首府三宝垄的陈姓望族（印尼语Cabang Atas），她的父亲陈敬麟可能是一位市长。陈英娘的大伯，吴文灿的兄长吴文光（Go Boon Kwan）娶了另一印尼望族黄志信（Oei Tjie Sien 1835-1900）的大女儿黄淑娘（Oei Siok Neo）为妻。淑娘的弟弟是印尼“爪哇糖王“、祖籍福建同安的黄仲涵（Oei Tiong Ham 1866-1924），所以，陈英娘和黄淑娘是妯娌关系，相信这些望族还是秉承着门当户对的传统观念。