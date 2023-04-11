“等待中，消耗了多少的希望与雄心…”

星云大师说：分享故事：A女有个愿望，希望可以在35岁之前，买到自己喜欢的房子。每一年生日，这是她的最后一个愿望。从21岁开始，她就一直默默许下这个愿望，直到她开始工作，每月有固定收入，这个愿望依然在她心中。B女也有和A女相同的愿望，但和A女不同的是，从25岁开始，如果有朋友或亲戚要买房、看房，约B女一同前往，她一定会加入看房行列。

根据B女看房的经验，她知道自己最适合低楼层的套房；价格不算太高，一楼有个小客厅、厨房、有浴缸的浴室，二楼则是她的房间。她对于自己想要的房子蓝图愈来愈清晰，也打听好房价与应该准备多少头期。

在A女跟B女都是34岁时，她们来到同一间房子看屋。看完屋后，A女知道自己喜欢这间房子，但不确定是不是自己最想要的。B女看完后，立刻知道这是自己想要的，马上出手购买……因为她早就调查好房价，也存够头期，所以谈到合理价格。

在吹熄35岁蛋糕上的蜡烛时，A女还是许下买房的心愿，祈愿早日买到属于自己的房子。同一时间，B女已坐在属于自己的可爱房子，许下新的生日愿望：希望3年后能存够钱，到南美洲背包旅行。两人的希望相同，但有没有计划，成了重要的分水岭。

行事

希望是抽象的、美好的，而计划是具体的，执行则是有压力、感觉比较困难的。当我们勾勒一个新希望时，想象美好之后，下一个想法一定是觉得事情似乎庞大和棘手，如果这成为一种障碍，那么希望终归只是希望。B女之所以和A女不同，是她能够“拆解”希望，把感觉起来似乎很棘手的买房，分成几个小任务，例如：先找出自己喜欢的房子类型、存头期等等，一一克服后，时机一到，最终达成愿望。

故事不也寓意着我们在生活中的行事吗？我们要立愿，做事才有目标，可发心立愿就要懂得开采内心的能源，让它发挥作用，这才是完成目标最有效的方法。

别等

我们今天能够完成的事，今天就把它完成，不要等到明天；自己能够做好的事，自己就把它做好，不要等待别人。而这一生我们想完成什么目标，就尽力去完成，不要等到来生；机缘需要等待，实力也要养成，但是，发愿、实践是无须等待的。

佛教讲照顾当下；如果我们等待明天，明天过了还有明天；如果我们等到以后，以后还有以后。等待中，消耗了多少的希望与雄心！只会等待的人，永远不能成功。

经上有句话说：“金刚非坚，愿力最坚；虚空非大，心王最大。”一个人的心量有多大，成就便有多大；愿力有多坚，力量就有多强。发心立愿才会有成就，马上去做才有可能看到成果！