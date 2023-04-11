去年，湖南卫视芒果TV做了《声生不息·港乐季》节目，唤起老观众对香港流行音乐的回忆、新观众对港乐的认识。今年，他们又做了《声生不息·宝岛季》，3月16日已经开播，每周一期，将持续两个多月，常驻歌手有那英、张信哲、杨宗纬、张韶涵、张杰、华晨宇、马嘉祺、魏如萱、莫文蔚和赵传（他俩第六期加入）。

提到台湾流行音乐，跳不过邓丽君、刘文正、罗大佑、李宗盛、齐豫、蔡琴、费玉清。他们当然重要，但不要整天就是他们，宝岛音乐远不止这些人，上世纪70年代，台湾校园民歌和流行音乐融为一体，佳作不断，李泰祥、李双泽、杨弦、吴楚楚、李建复、胡德夫都是重要人物。还有侯德健，怎么也绕不开他。

我个人特别喜欢两个女歌手杨祖珺和陈明韶。很高兴，在《声生不息·宝岛季》引言篇里看到杨祖珺的镜头，她演唱的《美丽岛》和《少年中国》影响极大。杨祖珺是个传奇女子，就像美国电影《往日情怀》里的女主角凯蒂，总是在街上抗议。第一期，我们看到一头白发的胡德夫和那英合唱李泰祥谱曲的《橄榄树》，一个在日月潭边，一个在长沙演播厅现场，但非常合拍。台湾流行音乐真的就是一棵橄榄树，滋味悠长。大家都知道这首歌是齐豫唱红的，但首唱者是杨祖珺。词是三毛写的，初稿歌名并不叫《橄榄树》，三毛受到西班牙诗人胡安·拉蒙·希梅内斯（1956年诺贝尔文学奖得主）《小毛驴与我》一文的影响，歌词里写到“为了小毛驴”什么的，杨祖珺觉得歌词里的小毛驴很奇怪，就改成橄榄树。