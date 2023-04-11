王嬿青：圣雷米和采石场

梵高总会来找你，不是在树林里就是在角斗场，而这次在岩洞里，在旋转的星空和金碧辉煌的麦浪里展示着百年滚滚的激情。

不大的圣雷米举世闻名，当然主要是因为大半个世纪以来人们对梵高的推崇。梵高在割耳事件发生后住进这里的精神疗养院，从1889年5月到1890年5月留在这里，受到光线和风景的诱惑，创作了近150幅画。从那时起，圣雷米的魅力就没有停止过。

大概没有什么人像我这样早春时节到访，天还特别冷，下着小雪。H坐在车里缓缓开着跟着我，搞不懂这街上竖着的铁片牌子，上面有几幅梵高的画不就是个指示牌到底有什么魅力？！我却抑制不了文艺女中年的兴奋在街道上拿着访客中心的地图打卡每一幅画作。雪花掉在衣服上掉在睫毛上，手已冻僵，依然在空旷无人的街道上窜来窜去，兴奋的时候大呼小叫！

从阿维尼翁半小时车程就可抵达圣雷米，如果你喜欢梵高，除了阅读他的生平，欣赏他的画作，到访阿尔勒和圣雷米太重要了。那些激发他灵感的自然风光，有些至今保留着原始面貌，隔着岁月沧桑隔着科技进程，隔着东西南北朝圣者的仰慕和叹息，向日葵依然在那里绽放，丝柏和橄榄树依然在那里生长，有些形状和梵高画里的居然还一模一样。梵高以一种明亮奔放的色彩，一种多层次笔触的绘画风格征服了世界，法南也因此更广泛地走进世人的目光，这在他生前是想不到的。