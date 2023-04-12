“心急会妨碍积极…”

星云大师说：分享故事：弟子对智者说：“我做事很积极，可是我也很心急，因为我总是想用最短的时间做很多事，所以每次做事时，就老想着接下来的那件事，可是，这样做起事来却又感觉做得不好。”

智者说：“你做着这件事，心里又一直在想着另外一件事，当然急了。因为你的心根本没有放在你正在做的事上，这样子的结果，就是连手边的事都做不好啊！”

弟子听了觉得很有道理。过了一段时间后，他对智者说：“原来真的可以赶而不急！只要一直告诉自己把握当下，当下只努力做眼前的事，接下来的事等一下再去想。自从我不急了以后，不但能享受做事的乐趣，而且也做得比较快一点。”

得失

很多人做事很积极，可是却积极得很紧张、积极得很忧愁、积极得很痛苦，那是因为，积极到了某个程度，是会形成压力的。不管到最后是失败还是成功，过得都不是很快乐。究根结底，这就是得失心重的缘故。所以，积极虽会带来某种程度的成功，但成功以后呢？如果不懂得保持平常心，反而会失去快乐。

那么，在这方面可以如何减压呢？就让自己得失心少一点，专注在当下，把现在要做的事情，全心全意去做好。

少一点得失心并不是不思进取，而是问耕耘，不问收获。把耕耘当作责任，尽责任去把该做的工作做好；以乐观的态度期许未来，相信一定会有好收成。即使收成不好，也要告诉自己：“大环境我不能掌控，只要努力就好了。”学会欣赏自己努力的精神，就不要把心思放在结果的好或坏。

心浮

而希望在短时间内做很多事的人，这种心急不但不是积极，还会妨碍积极。对工作，应该要赶但不要急。只要我们能把工作的顺序安排好，好好的运用时间，按部就班去做，一定能做得完。

学剑的人，愈急着成就，就愈不能如愿，因为他没有留一只眼睛看自己，就会给敌人有可乘之机。三日才能做完的事情，一天就完成了，我们是不是也该问一下自己，多了心浮气躁、少了心平气和，事情做的是不是有欠完善？心急和积极之间，如何更好地掌控，对于一个人的服务精神，是有作用的。