“不要选择那看上去美丽的…”

星云大师说：分享故事：迷茫的青年向智者求助，他说：“我当然知道是金子好，因为金子值钱。但是，我觉得如果我是一颗种子，我更需要的是泥土，只有泥土能让我成长，不断地成长，甚至让助人的观念繁衍，而金子却不能。”智者听了后，笑着问他：“那你是宁愿取种子，而不要金子呢？”青年不假思索地说：“是。但是家人都反对，他们认为我想当一名义工的心愿不实际，生活很难温饱，而是应该选择像审计师那样有金子般价值的行业。”

智者说：“如果你觉得成为一颗种子就是你想要的，那就应该坚持自己的想法，尝试去说服家人。大千世界，没有什么是最好的，只有适合自己的，便是最好的。然而，话虽如此，你也要用行动证明给家人看，你是一名知足常乐的好义工！”

有用

为人生做出选择时，最好是选择适合自己的，而不要选择那看上去最为美丽的。世间法没有绝对的好与坏，各得其所，各适其用；不要比较，只要有用，只要自己觉得合适，那就是最好的。合适有用，比有钱更重要；而有用的人，生活得有价值，也能为社会做出贡献。

每个人的成长环境不同，观念上也会有所差异，你的金子虽然珍贵，但未必是我的那杯茶，人生无法事事两全，既要顺从自己的心意又要追名逐利，可如果选择从心出发才能让自己心安，那就应该尽力去争取。社会上不是也有这样的人吗？用尽一生追求物质，可就是一直生活在不安之中。

其实人生的幸福，不在于拥有名车豪宅，或者一切的金钱财富，而是有一颗愿意奉献的心——尽心尽力，尽本分去为人群、社会付出，才是幸福的人生。

幸福

再分享故事：年轻人要去寻找幸福，他的邻居告诉他，自己就是一个有幸福的人。邻居把珍藏的幸福拿给年轻人看，原来是一双晶莹剔透的水晶鞋！年轻人记住了水晶鞋的样子，就上路寻找“幸福”了。然而，年轻人走遍了天涯海角也没有找到，于是渐渐怀疑世上是否就仅有邻居那双水晶鞋，可那真是幸福吗？

神仙看到年轻人很烦恼，就告诉年轻人：“世上没有人能找到水晶鞋的，你不如去找一双适合自己的鞋吧。”年轻人觉得不妨一试，就买了一双自己喜欢的运动鞋。年轻人没有想到的是，在穿上运动鞋的那一刻，他惊喜地发现了，运动鞋变成了水晶鞋！这时，神仙笑着对他说：“世人都要了解，自己喜欢的，就是真幸福啊！”

如果我们还在拼了命地追求幸福时，何不想想，最适合自己的幸福到底是什么？它或者离自己也并不遥远。