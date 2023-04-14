点智慧：建设人间净土

“从善如流，与人为善…”

星云大师说：曹仲植先生是台湾“生命线”（功能是自杀预防，设立电话专线）的创始人。过去，他没有宗教信仰，但由于深爱信仰佛教的太太，也就勉强陪她出入寺院。有一次法会结束，曹夫人拉着他的手，走到我面前，说道：“师父！请您度我的先生，教他拜佛。”只见曹仲植一脸尴尬的表情，我连忙打圆场：“曹先生不必拜佛，行佛就好了。”曹居士一听，高兴极了，就一直在行佛。

曹仲植从事社会慈善公益活动不遗余力，援助无依无助的人走向光明之路、成立曹氏基金会奖助清寒学生、捐助残障人士轮椅数十万部；每年灾害，捐助款项赈灾。

当别人赞美他善名远播时，他总是说：“念经不如听经，听经不如讲经，讲经不如实践。我只是行佛而已。”

四点

现今社会，我们如何建设人间净土？四点分享：

一、居家之道：要整齐、安静、和谐、幽默，居家不是个人问题，是对家庭组员的认识，要能凡事讲清楚说明白。能鼓励家人一起行善，也是好事一件；二、群我之道：在大众中除懂得横的联系和竖的沟通外，也要能从善如流，与人为善，在团体中就不会辛苦。三、资用之道：衣食住行合适就好，不一定要用新的、贵的。修持者崇尚简朴自然，其心中的价值观念自与凡俗不同，资用价值也能重新调整，以及四、信仰之道：信仰要本分，不悬疑惑众，正知正见很重要，此外还要不断提升，并淨化自己的信仰层次。

不惯

当我们眼睛看到世间种种不惯的事，就想眼不见为净，但是，实际上心里却无法清净。我们不是聋子，对于刺耳之音、逆耳之言，不得不听。所以我们要实践人间净土，首先要把眼、耳、鼻、舌的净土庄严起来。

经常以慈悲的眼睛视众生，予人关注、给人温馨。要常说良言美语使人欢喜，说帮助慰勉的话，说有建设性的话，说鼓励赞美的话。时常面带微笑，流露慈悲，布施祥和。有首偈说：“面上无瞋是供养，口里无瞋出妙香；心上无瞋无价宝，不断不灭是真常。”如此，人人都具有慈悲的眼睛，温暖的微笑，以及善良的心地，不就是人间的净土吗？

人与人之间的不愉快和怨隙，大都由于彼此之间，有着一道无形的鸿沟及高墙，使人际关系日渐疏离隔阂。所以，人与人之间必须加强沟通、交流，增进谅解、同情、友爱、互助。彼此交往，也要开诚布公、礼尚往来，才能化解紧张误会，增进团结合作。如此，净土即在人我之间。