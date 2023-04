《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)在奥斯卡颁奖礼上风光一时无两,特别是杨紫琼的获奖感言,不仅展现了东方女性的特有风采,也凸显其豪情万丈的开阔格局。这是笔者观赏这部影片的诱因。

​就像用正常的思维无法理解这个越来越混蛋的世界一样,用一般的逻辑也无法理解这部电影。但是如果用《第二十二条军规》那种黑色幽默的逻辑似乎还能理解其荒诞不经。

《第二十二条军规》是美国作家约瑟夫·海勒(Joseph Heller)的代表作,小说中的一条军规:即只有那些认为自己有精神问题的士兵才有资格申请不参加战斗飞行;但是,如果一个士兵提出申请,这就表明他还有足够的理智,因此他就必须参加战斗飞行。换句话说,无论你是否申请,你都必须参加战斗飞行。这种两难的境地导致士兵们的绝望和无奈,因此上演了各种荒诞离奇的闹剧。小说的成功为英语世界增加了一个新词:catch -22,专门用来形容两难的境地。