杨紫琼在好莱坞奥斯卡金像奖为亚洲人争光，夺得影后殊荣，是否实至名归，不同群组各有异见。电影通过元宇宙理念，以超现实手法透视东方伦理关系，影像内容节奏快速如电玩，转数急，一时之间难以诮化。片子译名在三个华人地区各自精彩，反映对内容解读落差颇大。片子获得最佳电影，年纪相若的友人，却一面倒的不以为然，更多是不认同的批评，其中不乏在影院观看途中，纷纷忍无可忍，无前例的途中离场，满脑子疑团，怨声载道，十分有趣。有些在串流平台上观看，倒带数次，仍然丈八金刚，摸不着头脑，最后气愤作罢。多个饭局中只要有人提到这出电影，众人群起攻之，为免被误会自我标榜众人皆醉我独醒之嫌，唯有噤声不语。其实我思维频率，刚巧与电影题材和跳线抽离式表达方法产生联系，虽然并非明白所有细节，却是心领神会，于我心有戚戚焉而已。

时势所趋，最近花了不少时间跟进在元宇宙的种种，渴求了解虚拟实况交错的发展，以便能够与未来世界秩序接轨，不致晚年被遗忘，怎料因此误打误撞，竟然无缝融入电影主轴布局，加上早年移民外国，在唐人街谋生的日子，零距离接触传统华侨的辛酸和伦理关系，对戏里杨紫琼一家的遭遇，有着较深层的体会与共鸣。

电影内容不论剧种，主流娱乐，另类艺术，或多或少总会带着中心信息，通过不同平台释放相关电波，频率接近的人自然心领神会，感情无障碍接轨，全程投入，真正能够彻底理性明白分析内容与否，已经不是重点。