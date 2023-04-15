看着墙上挂着的一幅字画，已经是40年了。当年为了要给单调的墙面增添一点气息，在朋友的推荐下，我找上了居住在牛车水的一位老书法家叶竹溪老先生。朋友说他的书法功力很深，写过一些商业招牌，新加坡华侨银行大厦（OCBC Centre）“华厦”就是他的墨宝。

于是我约好前去拜见。老先生当时已经古稀之年了。见面时他看来身体还很硬朗。我说明来意后，老先生马上就答应。问我有什么题字吗？我说没有，完全听他的主意。“好的，那一周后来取！”这是一次短暂又愉快的见面。

一周后我依约来到老先生家里，老先生小心翼翼地展开早已准备好的字画。眼前出现的是一对篆体书写的哲理题字：“岂能尽如人意，但求无愧我心”。笔法圆润浑厚，给人凝重雄强的感觉。老先生接着说明他选这题字的原因，他觉得这样一对字画对我这样的年轻人会很受益。他表示人生不如意事十之八九，但若能坦然面对自己的内心，任何苦难都能渡过。我很满意的接过字画，按朋友的吩咐要将原先准备好的红包递给他时，为了不出差错，我随意地问了老先生一句：“您有什么收费的定价吗？”老先生笑一笑指着字画说：“岂能尽如人意，但求无愧我心”。学以致用，我领会了。大家闲聊了一阵，我急忙地赶去装裱店。