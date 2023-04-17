辛波丝卡获得诺贝尔文学奖的七年后，2003年，她出版了《给大小孩的儿歌》（Rymowanki dla dużych dzieci），以自己的剪贴作为封面图片及内页插图。我是为了这些好玩的剪贴才入手这本一个字也读不懂的打油诗集，但我好奇封底那句引言，那是莎士比亚说过的某句话。谷歌通晓各国语言，于是翻译一下，那句话的意思就是：“辛波丝卡？我不知道。”（Szymborska? Nie Znam）当下笑出声来，原来是一句虚构的引言，是辛波丝卡自己捏造出来的，借莎翁来自嘲七年前诺贝尔文学奖这顶高帽空降到她头上，全世界都面面相觑：“辛波丝卡？谁啊？”

我很喜欢辛波丝卡这个自娱娱人的小玩笑，所以讲了又讲，而且每年7月2日辛波丝卡诞辰，我都会想起这句虚构的引言。辛波丝卡于1999年歌德奖的颁奖典礼上说：“当我看到前任得奖名单，我感到无所适从。我只希望这些伟大的心灵会对此怀抱理解，以幽默的方式看待我得奖这件事。”四年后她冒充莎翁戏谑自己这件事，便是上面那句得奖感言的回响吧。

这句虚构的引言下半句“nie znam”和“nie wiem”意思都是“我不知道”，分别在于前者用于状况和人，不过都是辛波丝卡最喜欢的两个小字，它们贯彻了辛波丝卡的诺贝尔文学奖致谢辞（瑞典学院秘书Sture Allen说这篇致谢辞是他听过最长的诗）：“我高度赞赏这两个小字‘我不知道’，它们很小，但有翅膀……。”新近出版的《辛波丝卡：诗、有纪念性的破铜烂铁，以及好友和梦》忠于原文，保留了“这两个小字”，但接下来却是“我不知道”这四个字，尽管译者林蔚昀有译注说明，但感觉还是怪怪的，反观Stanislaw Baranczak和Clare Cavanagh的英译只取其意，毕竟“I don’t know”无法像波兰文那样能减缩成“don’t know”，所以他们把“这两个字”译成“这个小词语”，这样读起来就比较不会有卡卡的感觉。