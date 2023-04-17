网上买卖二手货，常会带给我一些遥远的记忆。最近看到卖家在卖来自八九十年代的糖纸门帘，老物件价格却不便宜，主打独一无二。有用户留言：“这还能卖这么多钱？小时候每年都要帮家里做的！” 卖家回复：“情怀无价。” 一说一答着实让人莞尔一笑。

我想起小时候没有太多娱乐，觉得糖纸、挂历画报这些花花绿绿的纸片都特别漂亮，舍不得丢掉。外公喜欢读书，每次都将糖果纸擦拭干净，夹在书里。偶尔从他的书架拿下一本书，翻开时总会掉落些花花绿绿的糖纸。被岁月压得熨熨帖帖的玻璃糖纸、纸糖纸、包裹巧克力的金属箔，表面虽仍有往昔折痕，但却平平整整让人觉得舒坦、疗愈。

我也学着外公，每当爸爸妈妈、远房亲戚、同学朋友给糖吃，我总会小心翼翼剥下糖纸，夹在最喜欢的章节，在书页间保存甜蜜记忆。每张糖纸都承载了一个独特故事，也让每本书都有了独特的印记和色彩，相知相守，成了岁岁年年里最长情的陪伴。书读完了，也会把糖纸留在里面，因为只有那样才是完整的。

逢年过节，家里的糖果难得多起来，多余的糖纸总会被擦拭干净摆放平整，存在个大盒子里面。等到慢慢攒出足够量时，家里的大人就会动员全家一起串个糖纸门帘。我们小孩负责将糖纸折成一个个长条，然后用曲别针从中间穿过去，做成门帘的一节。折成好多好多节以后，家里最懂审美的人，就会按照最佳的颜色组合分配，通过精心排列串成一条条色彩斑斓的链子。将密密麻麻几条链子间隔平均地挂在个横条上，就成了这世上独一无二的美丽门帘。

午后的阳光洒进房间穿过门帘，一时间花花绿绿的糖纸绚烂如彩虹，为朴素的家里凭添色彩。一掀，一撩，就会发出沙沙的声响，让人想起打开新糖果包装时的期待和雀跃。小孩子们故意走进走出，恨不得将这门帘裹在身上，完全沉浸在色彩的世界。

物资并不丰富的年代孕育了生活的智慧、无限的创意和活泼的精神，将生活里的日常用品通过巧手转化成有趣而实用的艺术品，是智能手机时代来临前独特的浪漫，除了有超前的回收再利用意识，更带给一家人简单的快乐。

只是曾经视若珍宝的，到后来也不知所终了，再遇到时已成了一种情怀。可遇不可求，当真是“情怀无价”。