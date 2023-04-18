郑斌辉：没入围，就不重要吗？

星期天（4月9日）回家陪父母吃晚餐时，电视正直播《红星大奖2023》。我离开新传媒后，就没有机会在现场观看每年一度的颁奖典礼，于是饭后边吃水果边陪家人坐在客厅观看。

2023年的“红星大奖”在高尚的滨海湾金沙剧院举办，除了电视之外，也同步在其他网络平台直播。看得出电视台动用了许多资源，确保让今年的典礼更庞大、更气派。今年跟往常一样也邀请海外嘉宾表演或颁奖，除了有台湾名嘴陶晶莹当主持人，也请到萧敬腾、郑秀文表演并颁奖，大咖的来临为盛事增添了不少风采。另一方面也感觉主办单位刻意增加了表演的元素，运用科技、多元媒体增添视觉效果。加上表演者载歌载舞，提高整个节目的娱乐性。

看到多年努力耕耘的黄炯耀获得“最佳男配角”及“十大”时，他的台上讲的感言让大家感受到他内心的澎湃及喜悦。陈建彬大哥得到第三座“十大“，说自己想在77岁时拿第十座奖时，我也感受到他对未来的憧憬与希望。我看到曾合作多次的郭舒贤和刘子绚，拿到她们第十座“十大”的时候，衷心地为她们感到骄傲与开心。记得当年曾跟舒贤双双入围最佳男女主角，我们约定如果任何一人得奖，另一个就会为对方起立鼓掌。后来我有幸得到了最佳男主角，舒贤说到做到，果然起立鼓掌，直到我上台领奖为止。今年看她上了神台，真的为她感到开心。