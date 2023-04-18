何华：王安忆说·说王安忆

3月26日，看了王安忆和余华在华东师范大学的对谈直播。两人谈得都极好，尤其王安忆。说到同时代的作家，她认为自己不是天才，其他人也都不是，是靠后天努力的，只有莫言是天才，但王安忆话锋一转，“天才也不妨碍他写出比较糟糕的东西，但是没问题，他还能写很好的。”

上世纪80年代，马原、格非、洪峰、余华、苏童、残雪等形成中国当代的先锋文学。王安忆对先锋文学一直很警惕，她怀疑先锋文学叙事的持久性和可读性。她说：“文学离不开常识，先锋文学和我们熟悉的常识有违背的地方，除非像写《百年孤独》的加西亚·马尔克斯重新创造一个‘常识’，但中国的先锋文学好像还没有达到这个程度。”王安忆认为马原等人都没有持续他们的先锋文学，她称赞余华，觉得余华是先锋作家里唯一清醒的，可以跳出来，开始叙事，而他的叙事既服从现实逻辑，又不被现实拘泥。其实，我很想听听王安忆如何评论残雪的先锋小说，但她没有提及。

印象最深的就是王安忆说她一天读十万字没问题，她那一代人，阅读量巨大。王安忆感慨现在的年轻人阅读能力太弱。我想这和时代有关，文字和视频都碎片化了，人的耐力和对文学的理解力也削弱了。想想看，一天读十万字是个什么状态，不是修行也是修行了，阅读是能让人“入定”的，不是放空的入定，是丰满的入定。这种入定是有情绪的，它是欢愉的，也是痛苦的，甚至是危险的。走火入魔的入定也是有的。阅读的最高境界如《心经》之“色不异空……”。