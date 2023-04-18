迈克：《宾虚传》杂记

伦敦诗人好兴致，复活节精选英国喜剧之宝Monty Python的《万世魔星》（Life of Brian）应景，我虽有他的幽默感，但没有他的好运气，只不过毫无创意在电视看了《宾虚传》（Ben Hur）。

说出来惭愧，这部真正横扫奥斯卡的钜制，当年挟持11枚小金人（注意，不是提名，是勇夺）浩浩荡荡登陆东南亚，我当然有幸跟随慕名的大人进电影院看首轮，但英文狗屁不通华文只有“上大人孔乙己”程度的幼童，除了马车生死斗什么都看不懂不在话下，虽然念教会办的幼稚园，《圣经》故事略有所闻，连耶稣基督他老人家有份友情客串都不察觉。步入青春期，此类千军万马好莱坞史诗影片比隔夜面包更过气，稍具尊严的小青年自然不屑光顾，老来慈悲为怀前嫌尽释（或曰饥不择食），同类的《十诫》《风云群英会》（Spartacus）和《埃及妖后》（Cleopatra）小心翼翼专注重看，电视播《宾虚传》却三番几次“跳读”，单单垂注那场沙尘滚滚的九分钟高潮戏，这回才总算由头看到尾。

最意外的，是编剧之一哥儿维达（Gore Vidal）果然并非信口开河，宾虚不但和后来变成死敌的青梅竹马小朋友马萨拉有亲密关系的蛛丝马迹，甚至和干爹阿里郁斯结缘，也似乎不止父子情那么清纯。如果不是心中有鬼，宾虚被诬告杀人，马萨拉再爱党爱国应该也不会凶狠若此，不但见死不救，还落井下石搞到旧友家破人亡，而宾虚遭放逐为战舰橹夫，位居权力金字塔上层的阿里郁斯，一见威猛壮男立刻另眼相看，半夜召他进房企图收编为麾下大力士，你说两个孤男密密商议之后没有实践潜规则，真是打死我都不会信。