失身那年她高中一，像一般情窦初开的少女一样，时不时会按照爱情小说里描述的情节，幻想与心仪的男生有浪漫的爱情。那个大清早，天亮得特别慢，她刚开始例常割胶作业不久，天就下雨了。她跑到胶园里破落的小亭子，全身已湿透。心仪已久的男生，先她一步跑到亭子。他先用脖子上那条微黄的“祝君早安”，自己头脸身草草抹了一轮，再递给她。她没多想，接过毛巾就全身上下抹。男生这时取下腰带，解开水瓶，倒了一瓶盖的热咖啡，自己啜一口，感觉烫，往瓶盖缓缓吹了几口气，然后递给她。她接过来，也缓缓吹了几口气，啜上一口。伴着雷电，雨越下越大了。胶树上流进胶杯里的胶液，眼看也回收不了，一切就顺其自然吧！

妈咪西施成为夜总会的名牌妈妈桑，也就三十出头。赞她年轻有为，她总回说是早熟早烂。欢场的妈妈桑，虽然多从舞女出道，却不是单纯的“演而优则导”。得是人际关系高手，对外能广结客缘人脉，对内能管好一班年少轻狂的舞小姐。要做到面面俱圆，能胜任的就不是普通人。

面对夜总会的顾客，妈咪西施给人的印象就是豪爽仗义，牙齿当金使的江湖儿女。请酒、对饮那是小菜。卖人情、诉衷情，让人感觉是个真性情、推心置腹的朋友，那个才够厉害。商场上一时周转不灵她会帮你找放贷的；手头紧她会帮你先买单。当然，还有各种各样不可与外人道的赚钱空头私下分享，赚到钱记得回来消费加小费。渐渐的，顾客也不会计较她任意给每个舞小姐写满钟。她总会说好说歹的让你觉得那是快乐之本：一整夜坐冷板凳的舞小姐，终须得遇到你这种贵人行个好！