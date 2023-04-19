等花季到来之时，就尽情地怒放一回，就算落下，也要落成一场纷乱的细雪，让骚人墨客拂了一身还满。

我在厨房忙着料理猫粮，老妈在客厅看着某颁奖典礼的重播。她忽而哈哈大笑，被颁奖嘉宾带有香港口音的华语给逗乐了，并不时开玩笑说着“薯条！薯条！”。一时好奇，我仔细一听，原来是嘉宾将“主角”念成了“主矫”。看来老妈还是挺幽默的，也挺有创意的，一般上我们顶多就是以谐音“猪脚”来开玩笑，不想老妈竟然会别开生面地联想到“薯条”，“猪脚”相比之下，明显就太无趣了。

天生喜欢创作，图像的文字的都乐此不疲，想是多少遗传了老妈深藏不漏的创意吧？老妈年轻时手还是挺巧的，喜欢缝缝补补踩着缝纫机做各种针线活，若非生不逢时，不然老妈应当也可有一番作为。

自三月以来，都以樱花为意象，创作了一系列狮城樱花烂漫的幻想画作。创作上我有个习惯，每完成一幅图画，都会用心给画作取个题目，就像是给新生命想个有意思的名字，有了专属的名字，一切才是完整的。有趣的是，不时总有人问我写专栏时，是先有图还是先写文字。但我想，来到画作的题目，应该不会有人有类似的疑问吧？当年刚踏入社会，第一份工作从事的是广告文案撰写，算是贩卖文字创意了，多年经验积累，对我写专栏或给画作拟题目，打下了一定的基础。

这幅画作，取材自如切路一带的土生华人浮脚排屋，在构思题目时，一开始就想着纳入“如切“二字。本还想着”如切花满屋“，却又觉得太实在了，少了玩味。其实“切”字让我联想起的，是李煜《清平乐.·别来春半》里的一句词：砌下落梅如雪乱，拂了一身还满。“砌”虽非“切”，但落梅如雪乱的意象，与我画中落樱缤纷还是颇为切合的。后就干脆沿着如诗如画的思路，想出了“如切如花如梦”。

周末与老同学聚餐，之后她开车送我一程。路途中，我们听着电台广播的早期流行曲，话题自然就聊起年少时期曾接触过的港台歌星。我提起某女歌手，老同学悠悠回说她过世了，我颇感意外，惊呼：真的吗？之后又聊起另一人，都是许久没提起的名字，我侧过脸望着老同学，故作一脸认真地问道：不会也不在了吧？我们都笑了，仿佛在说着无关紧要的玩笑话，也仿佛在笑着接纳这就是人生。我们的年少遥远得容得下生与死了。

之后模模糊糊忆起某青春女歌手，名字一时想不起，只依稀记得有首轻快的主打歌，唱到副歌部分，会伴有特定的招牌舞蹈手势。老同学忙着追问：是谁？是谁？我努力往记忆库翻箱倒柜，忽而灵光一闪，哼出来这么一句：我就是你爱情急转弯……看来还是没记牢，上网一查，才确定应当是爱情急救站，并非什么急转弯。

那是1986年发行的流行曲，那时都还没中学毕业，也还没认识高中的老同学，就这么一个急转弯，快40年的光景，拐个弯就这么消息得无影无踪了。

如梦如花，如诗如画。有人在我社交媒体上留言，觉得画作题目“如切如花如梦“取得颇有诗意，那是对我文字创意上的肯定了。如是真切，既然人生匆匆如梦，那就让人生也绚烂如花吧！如果人生真如梦，在醒来之前也要让梦精彩无比，因为醒来之后一切就是空了。如果人生真如花，那就在花季到来前，为绽放储存足够的能量，等花季到来之时，就尽情地怒放一回，就算落下，也要落成一场纷乱的细雪，让骚人墨客拂了一身还满。