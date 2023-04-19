帮佣因触犯了人力部的条例，工作准证被取消，被迫回返家乡。送别那日，家里眼泪鼻涕飞满天满地，不舍情绪决堤，始料不及。

经常听一些朋友说他们的帮佣有多懒有多可怕，当中不少是可以突然出走一去不回头那种，所以每几个月就得换一个新的，昂贵的手续费让人吃不消，繁琐的申请过程简直是恶梦，头痛的是总找不到对的帮佣替代。

我很幸运，没有遇到这些棘手问题，这第一个帮佣一做就是八年。这个帮佣相当不错，几乎没有给过我什么问题，在家里经历最艰难的那几年，她的出现毫无疑问减轻了我很多负担。

家里很小，严格来说也没有太多的家务做，也不过是打扫、洗衣，买早餐午餐，连烹煮都不必，用到厨房的时候不过是煮水弄热食物，很简单的事。帮佣那几年的主要工作是照顾家中两老，尤其是当年经常得陪伴老爸到医院，让我有得喘一口气，称得上是个好帮手。

不知不觉，时光飞逝。不久前接到人力部通知说她的工作准证不被延续，一时晴天霹雳。细节太琐碎，总之就是非走不可，非常麻烦。终于接受事实后，没料到最难受的是真正送别的那一刻。原来这些年已在不自觉中和帮佣建立起感情，送别那日，才觉察到原来早已将她当成家里的一分子，心中居然有百般不舍。更讶异的是，更不舍的是帮佣，之前当我告诉她要在她离开前一起出去吃大餐，她已情绪相当波动，可见人与人之间的感情，确实是通过长久的相处建立起来的。

我没当过老板，请了一个女佣让我突然变成雇主，生活中多了一点责任。转眼多年，我不晓得对待“员工”的正确态度应该如何，因为担心她随时炒我鱿鱼，就算交代工作也是客客气气的，最重要的是确保每月工钱准时给，不拖不欠。或许是这样的一种尊重，让她觉得舒服，也开始把我们当成一家人。

与帮佣多年的相处，是我人生中相当重要的一个学习阶段。要让一个陌生人长住家中，并非易事，双方都得学习适应和习惯彼此的生活方式，很多细节得调整。一个简单的例子是帮佣知道我每天大概的出门时间，会避免在之前占用浴室，不要给我造成不便。这不是很困难或麻烦的事，但从这样的小细节，可以看得出两个人之间懂得互相迁就和相互尊重，是双方之间关系和睦的大前提。

很多时候，因为不懂得或不愿在一些小事情上作出妥协，不要去谅解，拒绝去了解，总以自我为中心，没从对方角度去看事情，一段关系就经不起考验。两个人的相处说难不难，但也不简单，关键是不论身份地位职务都要互相尊重，尤其是长期相处，若处处摆出姿态，没商没量，难免积怨，摩擦就起。当然，那些不值得的，就不必浪费时间。

告别帮佣的过程筹备了几个月，情绪也酝酿了一段日子，终须一别的那日，还是有点落寞。真的，不论有多少时间筹备，送别总是让人依依不舍。但就像很多的生离死别，这些都是人生过程的一部分，总得经历，唯有当成另一课。

替代的帮佣由原帮佣介绍，两人是闺密，也算乖巧，对我而言是另一次幸运。我需要做的，是将这些年学会的对人的尊重延续，继续在生活中学习。