当年在美国半工半读好不容易读完大学，差不多毕业时，银行里的存款已经差不多清空归零，但离开美国的时候，经济就算拮据也得特地请一个同系同学吃顿中餐。他夫妻俩来自马来西亚，有资金有生意头脑，自己进货租地方周末在露天跳蚤市场摆摊卖T恤，我则兼职帮其他老板卖太阳眼镜。到了遥远的地方，新马两地一家亲，吃了人家不少便饭，这餐饭算是礼尚往来。

饭吃完，掏出身上所有的现金把账结了，最后一口茶还没喝完，一个资深服务员模样的走了过来，说是没达到百分之十五的小费的基本标准，麻烦把一元差额补上。一时间我们面面相觑，有点错愕，当时一般中餐厅的小费标准在百分之十和十五之间游走，那次算是见识了要小费的真正颜色。

大学课程自选科目比较自由，酒店管理课的教授就是五星级酒店的管理层。他提到酒店里收到最多小费的工种是行李服务员，行李无论是从车里搬去房间或反方向公价是一到两美元一件。不要小看这些小费数目小，“薄利多销”收收埋埋一个月能收到2000美元，对旅客来说如果没有准备足够的零钱就有点麻烦。其次是停车服务员，车子放在路面或底层停车场由他们决定，如果想快就下车时先给20美元，拿车时又20美元，只给五元小费的就是普通客人，久等不意外，有点插队的意识形态。