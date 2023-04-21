汪来昇：看《关于我和鬼变成家人的那件事》的这件事

这两个在本质上不同的发展，却意外地走到了一起：同志文学与BL（Boys’ Love，华语世界一般称为“腐剧”）。目前来说，多半人认为BL的源头来自日本，其前身为“Yaoi”——本文试论BL时，皆以广义处理，泛指一切“虚构故事”展开的“男男关系”，这包括电影、连续剧，以及延伸出来的动漫人物等。BL类别可以很复杂（或离奇），例如男性可以怀孕，或直男和直男也能相恋等，本文选择简化，主要以“男同志”作为整体的性别认同与概念展开论述。

近年来，随着主流视野开始聚焦“同志”课题后（尤其是台湾争取同婚的那几年，而新加坡也进入了“后377A时代”），从原有“自看”的空间，转换成了“被看”的空间——即从前以同志圈子“自给自足”和“自娱自乐”的环境，开始产生了变化，尤其是对“男男”充满了幻想与兴奋感的腐女（市场需求）；同时，性别课题讨论的升温，也获得了不少现实层面上的关注（社会／政治课题）。

对于大多人来说，刻板印象中的“同志”再现（文学或影视作品），或许是《断背山》《孽子》《蓝宇》（近期还有《红色气球》《金钱男孩》？），较为（现代）悲剧基调的作品，反映出“同志”处于一个在无法被接受的时代，甚至被视为异端、疾病、秽乱、变态等。直至后来2004年《17岁的天空》上映后，华语世界迎来了“同志喜剧”，正视（男）同志丰富且多元的生活方式，虽然有点夸张、无厘头，但却更深入地探索了同志内心的变化与挣扎——凸显出“在爱里，我们都一样”的一种“万有定律”。