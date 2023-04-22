衣若芬：ChatGPT的雷区和乐土

不是所有使用者都有判断能力，拆穿ChatGPT的自说自话。万一有人直接传播这些内容，我们怎么“打假”打得完？

批改学生的作业，突然发现从4月5日起，上传到学校课程网站上的书面报告，都会被检测其中人工智能写作（AI Writing）的比率。以往纠察抄袭的工作，增加了更“斗智”的成分。

直接让AI写作业当然是不可纵容的取巧行为，但我想：与其防堵禁止，视AI为 “洪水猛兽”，把利用AI等同于偷懒，甚至要接受扣分的处罚，教育工作者最好摆正态度，加强培训和自我提升，才是陪伴年轻世代一起适应AI时代，向年轻世代学习的平等心理。

“我很羡慕你们！”我在课堂上说。

同学们唉声叹气，焦虑自己上学是“学畜”，毕业当“社畜”，然后职业就要被AI取代了——“你们老一辈的安然度过，受苦的是我们！”

我说：“是啊！你们面临的各种挑战可能比我多得多，人类文明会发展成什么样子，你们会经验得比我多。你想过三万个重复的一天？还是三万天新鲜有趣？”

同学们不以为然，说现在要躺平也找不到空地啦！

我实验过ChatGPT整合资讯，解答问题的功能超过谷歌搜索引擎之后，想试试它对我做学术研究的助力。所谓“是骡子是马，拉出来遛遛就知道”，先玩一玩，才好和同学们分享，哪里是雷区？哪里是乐土？

适逢山东师范大学齐鲁文化研究院邀请我在“黄河文化的精神内涵与时代价值”国际学术研讨会上发言，正是我和ChatGPT“合作”的好机会。

我在构思让ChatGPT为我组织什么发言题目，首先想到的是苏东坡曾经在徐州治理黄河，率领军民抵抗洪水，写了《河复》诗记录经过，我还造访过黄楼，录制介绍苏东坡与黄楼的视频。且慢，主办单位可能更欣赏的是苏东坡和山东的因缘吧？脍炙人口的《江城子．密州出猎》是他在山东诸城的豪放词；还有在山东登州（今蓬莱）任官虽然只有短短五天，他的名句“我持此石归，袖中有东海”可是新加坡收藏家杨启霖“袖海楼”典故的来源呢。

这些，并没有什么新意，不需要AI也写得出来。于是我想给ChatGPT出几个宽泛一点的问题，比如“苏东坡和黄河文化有什么关系？”它回答：

苏东坡于北宋时期曾先后担任过河南知府（1079年至1080年）、河南转运使（1091年至1092年）和河南西路转运使（1093年至1094年）等职务，这些官职都让他有机会参与当时的河南地区治理和开发工作，对当地人民的生活产生了积极的影响。

第二个问题是：“苏东坡有哪些书法作品和黄河有关？”它的答案是：

苏轼书法作品中有一件作品是名为《黄河回北天远》的行书，其中写有“黄河“二字。这件作品是苏轼于北宋崇宁元年（1102年）在安徽省桐城市写成的，现藏于国立故宫博物院。

这样煞有介事地一派胡言尽管令我啼笑皆非，我也感到忧虑：不是所有使用者都有判断能力，拆穿ChatGPT的自说自话。万一有人直接传播这些内容，我们怎么“打假”打得完？

我没有立即放弃，隔了几天，我再给ChatGPT三个问题：

1. 什么是“黄河文化的精神内涵与时代价值”？

2.当代推动黄河文化精神可能遇到哪些困难？如何解决？

3.如何利用人工智能推广黄河文化精神？请举例10个可以实践的方式。

每一个问题，我都用不同的语句反复提出，它的回复有些雷同，也有的出入比较大。我尤其满意的是它发挥了人工智能的优势，指出虚拟博物馆、智能语音和翻译、电子游戏、文物保存及修护等“点子”，同样适用于延续其他类型的传统文化。最后，我全盘归纳总结，即使不算非常精彩，仍然闪耀亮点。

雷区？还是乐土？也许除了AI提示工程师（prompt engineer），不久还会有新的职业，我称为“明辨师”，帮助人们判断AI生成答案的真伪——我的“斜杠”又多了一道啦。