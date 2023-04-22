两个多月前，有人问我土生文化馆庆祝重新开张那晚会不会出席？我说，邀请函上清楚的写明着装的要求是，Batik或Formal。但是衣櫉里没有一件峇廸或“正式”的服装，就不去了。其实多年前开车沿着马来西亚半岛东海岸3号公路一路开到吉兰丹，沿途除了买了一只橘红色的马来传统风筝外，还买了一件峇廸，然而就是想不起那一件峇廸被我藏到哪里去了。

出席社交活动的衣装是足以改变一个人的机遇与仕途的，在“An Early Surveyor in Singapore”这本书里就提到巴德沃尔（William J. Butterworth）对办宴会与衣装的品味让当时的印度总督艾伦巴勒勋爵（Lord Ellenborough）留下深刻的印象，过后就被委任为新加坡1843至1855年的海峡殖民地总督。我开始怀疑自己在职场上不像巴德沃尔一样有贵人提拔，平步青云，和自己的衣着品味有关。

从毕业后的第一份工作，到为一家本地开发网络硬件的中小企业设厂初期的“一脚踢”，除了策划管理外，有时候还帮忙整理仓库，安装生产线，维修设备，开车送货，穿短袖衬衫和牛仔裤自然比较方便。后来公司挂牌上市，迁往新厂房，我不再需要“打杂”之后，衣装依旧没变。有一次临时决定去一家多次邀请我去参观的电子板组装厂，在接待处，一位打扮得很精致的小姐听说我要见他们的老板L先生，眉毛一挑，把我从头到脚扫描了一遍，看着我泛白的牛仔裤，一双不知道多久没洗的运动鞋，语气充满鄙夷和不屑地对我说L很忙，没空见你。你就通知他一下吧。他没空，你走吧。我笑笑，没再说什么，转身走了。隔天，L又打电话来，你几时有空来我们厂看看啊？我去过了，你那位前台的小姐说你没空见我。