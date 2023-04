前几天看修复版“To Be Or Not To Be”,讲一班戏子在希特勒入侵波兰时恶搞纳粹党的剧本真是妙到毫巅,我边看边狠狠踢自己:真是比猪还蠢,桥段这样精彩,为什么五六年前伍宇烈找你编舞台剧,内置睡火山竟然没爆发,白白错失潜意识抄袭良机?唉,如今米已成饭,奢望搬字过纸太迟了,呜呜呜。

读者见我看刘别谦(Ernst Lubitsch)喜剧居然流泪痛哭,肯定一头雾水。事情是这样的:有一次回香港,伍先生来电约饭,以为老朋友吃吃喝喝没什么大不了,谁不知头盘尚未上桌,主人家就用“优差为阁下而设”口吻说,他担任艺术顾问的剧团正筹备新戏,打算融入粤剧,问我可有兴趣参与。

直接答案当然是“没有”,听觉一向灵敏的伍先生,似乎忽然充耳不闻,继续鼓其如簧之舌煽诱,结果尚未离港,“别烦我”已变成“让我考虑考虑”,之后隔洋拖拖拉拉,设计完人物企图脱身不遂,写完大纲又写对白,唯一成功坚持的是不填词,其余全部失守。