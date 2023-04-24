我问那个年轻、旺盛、饱满的少女，那人要怎么活？

她很大声地说：“要对得起自己，对得起别人，还要对得起天，对得起地。”

亲爱的J：

我最近都在看一段段口述历史的故事。我们会怎么讲自己人生的故事呢？除了对客观现实的描述，更让我觉得有意思的，是每一个个体通过话语笑声停顿，字里行间透露出来的人性。我们会如何陈述一段故事里，自己所扮演的角色，别人的影响，自己的感受和感悟？我们会选择说什么，怎么说，不说什么？

于是，一个个体，他的经历和个性，鲜活地展现眼前。

多数人在做自己人生的口述历史的时候，都有了一定年纪；职业生涯都往往告一个段落。他已经清楚知道自己的人生，过去60年、70年、80年，甚至90年发生过的事。那些快乐与悲伤，对与错，“剧情”的转换与无法预测，都变成一种对过去的记述。事情都发生了，写进时间的簿子里，没有悬念，也无法改变。面对无法改变的过去，每一个人的反应都不一样。能不能充满尊严地接受一切，原谅自己与他人，并感恩生命呢？

没有不饱满的生命。每一张生命的画布上，都涂满了色彩。每一笔每一画，每一种色彩的选择，都决定了画布最后的样子。每一笔既是更靠近一种样子，也是更远离其他的样子。既是多了一种可能，也是减少了所有其他的可能。

一个人的一生只可以有一个样子。没有谁拥有更多，没有谁拥有更少。

如果可以先把自己人生的故事看完，才继续走这一生，那会如何？如果可以先知道你人生的故事，你会想知道吗？先知道故事，会增加悬疑效果？还是减弱经历时候的情绪呢？

朋友们看电影，知道有人还没看，总会说：那就不说了，免得影响你看的感受。

但那是电影，别人的故事，别人银幕上的故事。如果是自己的人生呢？

那些不愉快的事情，你可以避免吗？那些快乐的事情，你可以延长吗？

还是你会发现，到最后，其实你并没有选择。你必须，也只能走进那个剧情里。同样的，去感受人生的喜怒哀乐。预先知道未来会伤心，并不会减少到时你的伤心；预先知道一头栽进去会出事，并不代表该一头栽进去的时候，你会回避它。因为个性使然，你其实做不了别的选择。而在那个时候，或许也并没有所谓“别的选择”吧。

所以预先知道剧情，不过徒增一点无奈感罢了。还有一种命运感。这种时候，会不期然想起一些老人家说的：都是命。当然，我的好朋友L会彻底拒绝这个说法。

但就算你已经到达了做口述历史的年龄，眼前其实还有很多未知。未来的年月会怎样？故事说到这里，接下去要怎么说？你满意自己人生的故事吗？你会怎么让这个故事继续发展？

年轻人总是精力旺盛，不知天高地厚，对生命可能送到眼前的挑战没有一点惧怕。

所以那天，当我向年轻的少女讲述一个看起来安稳、美满、成功的人生的时候，她竟然说：我不会要那样的人生！

我看着她有些诧异。“就根本没有体验到人生的劲啊！What about rawness?”她继续说。

所以要毫不畏惧地走向爱恨情仇吗？我看着年轻、旺盛、饱满的她。

我们怎么看生命里的自己呢？你知道一个人生里不断经历挫折的人，会怎么看自己吗？

在社会大众的眼里，或许都觉得他很失败，甚至看不起他。但是很可能，在他自己眼中，他的生命力就像早晨的露水。挫折只是他必须熬过去的黑夜。天蒙蒙亮的时候，他的生命力便充满期许和渴望地聚集，大片大片地占据整片草地和树林，闪闪发亮，准备迎接阳光。

那一刻他相信自己的无敌，可以冲破一切困境。但是当太阳高照，他就像露水一般，消失了。然后又很快掉进黑夜的挫折里。

但他不会忘记露水的感觉，永远都会期待明天清晨的凝聚。

这样的生命，或许不成功，但是未必不美。画出来的那一幅画，未必没有一个摄人心魂的样子。或许，那不会是符合传统观念的绘画，但何尝不是当代绘画的样子？

不管知不知道人生的剧情，不管你怎么看自己人生的故事，最后我们都要一再地被考验。只要是活着的一天，这个考验就不会停止。每一个人都一样。

老天爷就是要你好好学习，天天向上。

我问那个年轻、旺盛、饱满的少女，那人要怎么活？

她很大声地说：“要对得起自己，对得起别人，还要对得起天，对得起地。”

很高的标准呢。

我看着她有些诧异。看来，我还有很多很多需要学习的。

好好学习。天天向上。