“太平洋”并不总是很太平，此次环球航行预定11月24日到达日本横滨，就在接近终点港口的11月23日那天，天空忽然阴云密布，狂风呼啸，白浪滔滔。水深近6000米，海面上掀起的十米以上巨浪，猛扑“和平号”，打得船舷走廊的长条玻璃窗碰碰作响，非常吓人。

游轮剧烈摇晃着，我吃完午餐正走回去舱房的半道上，只见住我们隔壁的J大叔慌忙迎面拦住我，要拉我去找船方管理层论理，说他们不该此时关闭锁紧了所有通向甲板和天台等处的大门（不让人跑出去，以免发生意外），我问为什么，他语气颤抖答，要是船将要翻覆沉没，也应该给我们留条快捷的逃生之道啊。我差点笑岔气，连忙安慰他，大叔放心啦，没事的。

我硬拖着J大叔和我一起回去各自舱房，走到靠近我们住的舱房的走廊，见到很多船员和工作人员聚集在那里，忙问发生什么事？原来，刚才一阵巨浪居然把我们邻近某舱房的舷窗玻璃击碎了，海水从开放的窗户涌入，导致舱房内外乃至走道的一部分积水，这些人正在清理和抢修。这场面让J大叔再次想要“呼救”，他转身找我，我早已趁他不留意，溜进了我的舱房，关上了门。幸好我的舱房没有进水，我便贴在门上，兴致勃勃听J大叔和几个工作人员大声争辩了好半天，最后没了声息，终于有人把他劝服或是干脆不理他了？