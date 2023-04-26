潮流子：现在的电影变差了

最近读了一篇影评，评价《龙与地下城：盗贼荣耀》（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）。大意是：影片在性别元素平衡、肤色多元、重塑女性形象三方面取得了突破性成功，因此影评人给予赞赏。我联想到杜琪峰在柏林影展说的话“现在的电影变差了”，不止香港，全球都是。如果未来电影都要被这般“审查”，先是政治正确才谈感想，创作的多元与自由在哪里？

审查不一定来自制度，当“民意”无序发展，也能充当准则。美国社会面临的政治正确“民意审查”就不容小觑。不久前TikTok总裁周受资在美国国会听证会上舌战群议员5小时一战成名，席间议员刁难态度引起部分网友不满，网上流行一个“段子”：周先生应该穿女装赴会，答辩过程会容易得多。因为议员们必须重新梳理用语，以免被扣上歧视跨性别者的帽子，导致左派选票尽失。虽然是网络梗图玩笑话，但却深刻反映了美国舆论环境的窘境：先要正确，再谈其他，以自由之名行霸道之实。

中美民众高度相似朋友因工作调动，从洛杉矶搬来上海，过去的周末带他在江浙沪近郊游。初来乍到除了须适应许多新事物，如刷脸买单（人脸识别）、无所不能的超级App微信、支付宝、高德，他对“民情”也有新的认知。来上海前，本以为中美民众的思维方式如平行世界，几天下来他却告诉我：“中国和美国的民众在某些方面高度相似。”