我不常换日常使用的东西，通常都是用到尽，用到最后。比如包包，来来去去就是那一两个，从没因为要换季而换包。比如车子，一辆车用十年，直到引擎出问题找不到零件替换才换。现在拥车证处疯狂状态，更是换不起，能用多久是多久。房子也一样，过去近半个世纪没搬过家，从小到大都住在原来的政府组屋。手机我记得是从iPhone 7直接跳到iPhone 13，因为内外的变化都不大，没必要年年花费大笔频换。

连我的苹果桌面电脑和苹果笔电也如此，直到最近笔电寿终正寝，才惊觉居然已经用了超过十年。科技品能用那么久，对今日的现代科技族群来说或许是不可思议的，但因为实在没有那么多精力和财力不断更新，反正还能用，也就没想过要随便抛弃。笔电这一死，要换新机才发现科技的进步真是一日千里，很多应用还得四处讨教才学会上手，相当惊恐。

笔电这次的死亡事件有点可怕，之前已发现笔电盖越来越不能关上，键盘越来越肿胀，一天工作到一半，突然死机后就再启动不了。找专家朋友救命，才发现原来笔电的电池出了问题，因为常年过度充电呈肿胀状态，随时会爆炸引发火患。当然没得救，硬盘里的文档也抢救不回，工作唯有重新再来一次。所幸我随时还有另外一两台电脑在侧，但事故让我明白，没有什么事能永远，凡事必定有时限，能用到最后，已是福气。

我喜欢这种能将事物和感情用到最后的过程，有一种念旧，不舍，以及感恩的情怀在其中，在某种意义上来说，或许也能算是从一而终。在当今这个世界，几乎所有东西都不长久，坏了的东西很少人会花时间花钱去修，因为不值，换新的很多时候更省钱更简便。那是很方便的处理方式，但很无情。

这当中基本上的简单道理是没有什么东西会永久，就像没有谁不能被取代，只要你不再被重视不再有贡献或不再有利用价值，朋友可以离弃你，雇主可以开除你，甚至连原本最爱的人，也可以放弃你。

所以我重视也在乎有情有意，有“用到最后”概念的人。尤其是感情，都说越久越醇，特别是在经历过各种起落挑战后，能继续坚持的就能感受到当中的真挚。人与人之间要“用到最后”一点都不容易，过程中若遇病魔得战胜，若有争执要得放得下尊严，若有误会要学会原谅，若有意见不合要懂得体谅，若有委屈要能释怀，若有不满要能忍受，若有喜悦要愿意分享，若有哀伤要有人能分担，一切的一切，都要能有福气才到走到最后。

最近和一些本地第二代艺术家会面，很欣赏他们到了人生暮年仍坚持创作，而且功力早达炉火纯青境界，那绝对是人生历练的体现。若没有一种坚持到最后的信念，我们就没有福气欣赏到大师级的作品，给这纷扰的世界和短暂的人生增添宽度和深度。

我不知道能把自己用到什么阶段的最后，但只要能让别人觉得还能把自己用到最后，也算是有用的人。有被用过，总好过没用，就像牙膏，总习惯将之挤到完，能用到最后，功成身退，也不枉此生。