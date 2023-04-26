由于姐姐和姐夫每个周末都会带外甥女霓霓来家里，最近养成了周末弹一会儿钢琴的习惯。一般有两种情况：一、霓霓看起来睡意渐浓，但纠结不已迟迟不肯入睡，这时候我会弹奏几首慢节奏的曲子，小外甥女趴在她外公外婆的怀里，不久后便不敌催眠音符闭眼午睡。二、霓霓精神抖擞想一起玩儿，会在我弹琴时张大眼睛，双眼骨碌碌地转，目光紧随指尖来回摆动，几曲完毕后哇哇大叫几声，好似催促我把她抱坐在大腿上，任由九个月大的她将双手放在琴键上“自由发挥”。

每周末大概这半小时的时间吧，最开心的莫过于母亲了，钢琴尘封多年终于不再只是客厅的摆设品。我小时候学过琴，据母亲所言，她在我四岁时就带我去观摩钢琴课程，但当时我拒绝上课，一年多后反倒自己主动提出想学习。那会儿坐在钢琴琴凳上，双脚还不着地，就这么一路勤勤恳恳地跟着同一位老师，在中三那年考完钢琴考级后便结束了学琴生涯。

小时候学琴，或许有为母亲圆梦的因素，有自己喜欢手指在琴键上飞舞的感觉，又或许也因为对非黑即白的琴键布局心生好感。练琴、弹奏都是很纯粹的，悉心研究谱子当中的旋律、节拍、强弱、音色，乃至创作时代背景，从笨拙到流畅，从单手到双手，从卡壳到手指可横跨太平洋般，时常一练一琢磨就几小时过去了。一直以来我都不是天赋型选手，但就算课业再繁忙，弹琴也急不得，只能每天腾出时间练习，也就是在那段时光里，仿佛找到了倾泻情绪的出口。