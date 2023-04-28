当年读研时，有一门课至今让我印象深刻，教授让我们每周读一本管理理论经典书，然后在课上讨论，轮流发言。一学期下来讨论了十来本书，当时压力很大，但每一场讨论却又十分精彩。今年我给创投营同学上课，也采用了这种集体读书法，推荐了五本书，让同学结合自己的经验去分析作者的思想和感悟。

《第二座山：为生命找到意义》。我们每个人的人生里都会爬两座山。第一座山是构建自我、定义自我，其意义在于获取，比如追求财富，获得重视，进入合适的社交圈，聚焦在获取成功。但人生有高光时刻，也会有低谷时刻。当滑到人生低谷时，我们会开始反思，那些追求有何意义？财富会带来幸福，但达到一定边界后，幸福感并不会随着钱的增加而递增，两者甚至不再是正相关关系。富裕反带来了许多负面的烦恼，抵消了富裕本身带来的幸福。当我们开始爬第二座山时，会开始摆脱自我，更愿意置身于有需要的人群中，去做一些对社会有意义、有价值的事。我希望有更多投资人是在爬第二座山。

《纳瓦尔宝典》。纳瓦尔·拉维坎特是硅谷知名天使投资人，投资了200多家公司，包括Uber、Twitter等知名科技公司。同时，他也是一名成功的创业者，被称为全球股权众筹的鼻祖。拉维坎特于1974年出生于印度新德里的一个贫困家庭。9岁时，他和家人一起搬到了纽约。后来他考入达特茅斯学院获得双学位。2010年，他和50位天使投资人推出了一个面向初创公司和投资人的在线社区AngelList。这十年间他经常通过推特输出自己的思考和观点，这些金句后来被整理为《纳瓦尔宝典》。很多投资人都知道《穷查理宝典》，同学都说那本书像在跟爷爷对话，啰唆和絮叨。而《纳瓦尔宝典》则言简意赅。一段话就是一个主旨，常常颠覆人的思考。