根津神社杜鹃花祭赏的不只是花，更是花开花落的人文风景，历史铸就的文化底蕴是至为珍贵无可替代的。

4月的东京，樱花已是青叶满枝，然而，春光总是不负人。即便不去公园寺庙，人行道旁的绿丛已显露出杜鹃本色，花瓣细腻吹弹可破，花开之盛让人惊叹生命之力，此时在东京要赏杜鹃的话，首选之地是文京区的根津神社。4月是杜鹃的花季，每年花开时间略有不同，预测出当年花期后，根津神社、文京区观光协会与文京杜鹃祭实行委员会，便联合公告杜鹃苑开放与花祭时间，发起于1970年的根津神社杜鹃花祭，今年已是第52回。

从地铁根津站出来，便会看到花祭的指示牌，步行几分钟来到神社表参道前的朱红大鸟居，一侧高大的方石柱上刻着“根津神社”四个大字，上方标注“元准勅祭”，昭示着根津神社的卓然地位。明治维新后迁都东京，根津神社是天皇御赐祈祷国泰民安的神社，视为东京十大神社之一。杜鹃花祭时的根津神社人头攒动，全是慕名前来赏花的人，西侧山坡上遍植杜鹃，一丛丛修剪成圆形，舒展的绿叶染上绚丽的色彩，桃红、朱红、粉红、明黄、雪白，令人目不暇接连声称赞。

根津神社的杜鹃苑不仅胜在三千多株的种植数量与密度，更盛在几个世纪精心培育的百多个品种，有着不同的花型、花色与花期。杜鹃虽美但花期短，交错种植的不同品种次第开放，赏花季可长达一个月，而杜鹃苑一年只在花祭时开放给公众观赏。沿着坡道顺路缓缓向上，虽然过了杜鹃满开的时段，很多品种近看已是花靡，然而，丛生的杜鹃花即使凋谢，远观花色依然迷人，将山坡晕染出层层叠叠的春色，让人想起杜鹃花的别名“映山红”，那是花开极盛的赞美。即便错过杜鹃苑的鼎盛之姿，晚开的品种慰藉了近距离观花的渴望，随手一拍都是满屏的娇嫩。