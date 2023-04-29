从小就喜欢在家里的小鱼缸养殖些热带观赏鱼，看着孔雀鱼、神仙鱼以及一些不知名的淡水鱼在造境用的假山假石与水草间穿梭，总是感到乐趣无穷。后来搬了家就干脆养起了鲤鱼。所谓养鱼先养水，我在水的过滤系统与保持水质生态平衡方面下不少功夫，但也忙得不亦乐乎！鲤鱼通常会在大清早与黄昏时分显得很活跃，太阳直晒时就会躲到水草或沙石之间。但鲤鱼又是一种贪吃的动物，无论何时只要你投下多少饲料，它们都会冲动地活动起来将之消耗尽。我们时常可以在一些公共场所看到一些养鲤鱼的鲤鱼池。鲤鱼是群居动物，通常会一群群地一起游泳和觅食，在鱼群中会有一些领头鱼冲前，其他的鱼群跟后游动，形成一组很美丽的曲线构图，为环境增添一分生机与美感。

在旅途中我就看过不少鲤鱼池，印象较深的是一次在台湾九族文化村附近的一个景点，这里面有个鲤鱼池养满密密麻麻的鲤鱼，当旅客投下向小贩买的鲤鱼颗粒饲料时，池里的鲤鱼就争先恐后地从四面八方一涌而上，齐张开大口争食，顿时将整个池面的一角染成一片红白黑的画面，给人一种“人口爆炸”的感觉。

另一次是在中国成都市的杜甫草堂，就在一间小卖店前有个鲤鱼池，这池够大，鲤鱼群自由自在地遨游其中，让人在观赏的当儿感到愉悦。这是我第二次旧地重游，有备而来就想好好地拍摄一张鲤鱼群游图，于是架起三脚架与相机，装上消除水面反光的偏光镜，拉着相机的快门线，静静地站在池边，等候心中想好的画面出现。这种预想与画家“胸有成竹”的功法有异曲同工之妙。画家在下笔前已经有了完美的形象在心中，方能下笔如神。有了预想的图像再去等候捕捉现实中出现的那一瞬间，看似一种守株待兔的方法，却往往有预想不到的效果。

为了抓拍到一张预想好的构图，这天我整整守了一个下午。或许有人会觉得这种无聊的等待有什么乐趣？我会坦然地答道：子非鱼，安知鱼之乐？我的确是很享受这过程的，不管最终能不能如愿以偿。看着这一大群的鲤鱼逍遥自在，一会儿绕圆圈，一会儿走S-线，想必快乐无比！庄子《秋水篇》里的惠子问道：子非鱼，安知鱼之乐？庄子答道：子非我，安知我不知鱼之乐？庄子在观鱼的同时点出人们都有的各自价值观与生活盲点。想不到通过观鱼之乐，也能找到一种开放与追求生活快乐的心态！