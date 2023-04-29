香港政府专责青年事务官员近日分享一桩妙事，让大家对新生代思维有了新视角，值得参考。事缘一日官员乘坐大厦升降机，遇上一名少年主动代该官员按下前往的楼层，官员喜出望外，随即向他道谢，少年回应说小事一桩，何须言谢，反正是举手之劳，非刻意一定会做的事，言下之意，不做也不一定等同没教养没礼貌。其实两代之间，行事为人，各有所持，不一定有对错之分，其实多一分同理心，会多一些了解，自然会减少不必要的互相批评。

十多年前开始，断断续续遇上新生代不回应早晨问安，不打招呼，办事不力犯错也不道歉说对不起，事情交代跟进不太积极上心。执教期间，类似经历更多，缺席迟到也属家常便饭，小菜一碟，不以为然。首回全职为人老师，碰上学府文化冲击，至今还没有完全消化沉淀。校方政策，学生出席课堂多寡，不可以作为成绩评分标准之一，换句话说，只要同学参与考试，成绩及格，课程出席率近零，也可以过关取得学分。上课迟到更加管不上，逐渐这些准时上堂，不可缺课的必守规矩，已经被视为小事一桩，没什么大不了，不必理会，不须在意。

世情不应以偏概全，可是新旧世代价值落差，愈来愈走向两极，这类处处抱着小事一桩的心态，不单反映在一般生活的价值观上，视频世界在故事技巧运用上也受到影响。传统讲故事观念是先有前设铺排，然后进入关键剧情，最后总结事件落幕。新生代一般耐性不足，追求故事直接了当利落，抗拒堆砌杂声，什么传统述事必杀技都属多余，起承转合技术可有可无，只是小事一桩，不必执着重视，如此心态也印证着抖音的简单快速、碎片式内容，愈来愈受追捧，对新生代产生强力的洗脑效应，因此被部分地区视为洪水猛兽，立例禁用。