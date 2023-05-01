1978年的5月1日，一大清早就被一阵喧闹嘈杂声惊醒。当时我住在巴黎大学城宿舍，窗口斜对着两条大道的交叉口，原来那是一场“庆祝”五一劳动节的示威游行。除了吵闹喊口号，敲打锣鼓和路边的大垃圾桶外，游行队伍里还有些谈话说笑跟进的群众，倒也算是一场和平的示威游行。这与多年后看到听到的罢工游行，近年来的什么“黄衫运动”“反退休改革示威”等等相比，真是天渊之别。

之前的三年，五一劳动节都是在法国的小城市里度过。五一在法国也称“铃兰花节”（La Fete du Muguet），铃兰花也叫山谷百合，据说是春天最早盛开的花朵。走在市中心还偶有漂亮的小妮子送上小束的铃兰花，大家互祝平安。宿舍的老门房还不忘提醒，铃兰花美又香，不过有剧毒，慎勿食用。世风日下，人心不古，如果今天的5月1日在巴黎大街有美女送你铃兰花的话，最好还是礼貌笑笑回拒算了，因为说不定那又是什么欺诈陷阱，让你无谓惹上一身蚁。

劳动节从1890年开始成为一个国际节日，但依据国情等因素的考量，许多国家并不在5月1日庆祝这节日。例如美国选的是9月的第一个星期一，这样的话劳动节在美国就变成一个公定长周末假日了。可惜的是在美国读书的时候，9月是学校假期，没有享受到长周末的福分。特别的庆祝方式是在中国，上班族可以在劳动节之前加班，然后凑足一个“黄金周”的假期去度假，比长周末更夸张。