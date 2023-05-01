赵琬仪：花时间的时间题

身段柔软的大熊猫千姿百态指向人生终极美学——行动不自由，心态还是可以摆得很奔放。

公共假日，我们特地到万礼河川生态园看熊猫宝宝叻叻。

烈日当空，在闹市徳士站苦等了半小时车，遇到三个拒载的司机，终于有司机大叔肯送我们到平时生态园动物比人多的万礼。

8岁的RR在徳士站消耗了一个早上的耐性，等车时安静地把玩德士站的栏杆铁柱，但脸上写着三个大字“好无聊”。终于坐上车子了，我们兴奋地打开谷歌导航计算车程。开车20分钟，走路五小时，搭公交一小时多一点……再过两周就11岁的CC挑战谷歌地图导航定位技术，开始搜寻前往北极看北极熊需要多少时间。走路五个星期？怎么可能！

抵达万礼已是中午时分，吃了午餐，我们迫不及待地去看动物。踏进园区时马上感受到中午并不是游园好时间——游人似乎比动物多，动物要不藏起来，要不树下躺着睡午觉。最欢迎我们的是海牛，优雅地在水中滑行，有一只还游向我们直到落地玻璃告诉它无法前进。

上回我们是挨着开门时间入场，从大水獭到花豹，和我们一样精神焕发，活力饱满。早晨是希望的魔法时刻，经历过漫长的黑夜，曙光重现，清晨空气暗示着新的开始、新的可能性。但感觉清新舒爽的时间非常短暂，赤道早晨八九点后的太阳开始发力，不到中午时分冲天暑气成了催眠剂，户外栖息的动物以最低活动量保留气力准备夜晚降临。即使生命形态各异，生活方式大不同，圈养在动物园里的动物和流动于有形无形边界的人类，毕生精力倾注于两件事——生存、活着。

在生存无忧的大前提下，怎么好好活着？多年前到中国四川卧龙熊猫基地参观，见识大熊猫怎么把颓树当卧床躺出瑜伽境界。身段柔软的大熊猫千姿百态指向人生终极美学——行动不自由，心态还是可以摆得很奔放。

我们上一次到河川生态园探望大熊猫是两年前，叻叻刚出世，未和妈妈嘉嘉公开亮相，只看到趴树枝打坐的熊猫爸爸凯凯。生于大疫年代的叻叻为国人压抑、郁闷的防疫生活带来新鲜感、想象力，很多人提到熊猫宝宝会眉儿弯弯，会心微笑。

这一天看到凯凯趴在大石头上，四肢舒展，以毛绒绒的肉身示范人生除了内卷、躺平，还可以趴着的第三选项。一墙之隔的叻叻和嘉嘉则待在小屋里，远距离看似宝宝缠着妈妈撒娇的样子。我们决定先去吃雪糕再来逛一圈。

再访熊猫馆已是下午茶时间，游客明显增多，追星般聚集在一个角落——欣赏叻叻吹笛子，不是，啃竹子的风采。文宣上说，叻叻继承了爸爸的活泼和妈妈的聪明。一岁半的叻叻已长得小青年模样，仰卧躺着，双掌利落地分解竹枝竹叶，尖锐的小白牙把竹枝咬得脆响。粉丝实在太多太热情，我只等到右侧位置，看个清楚，再拍张有图为证的纪念照，转身撤离。

回程召不到德士，我们改搭公交。新加坡国土面积虽小，但从北部到中部，公交时间一小时跑不掉。我想赶在太阳下山之前送小朋友回家，巴士转地铁再转巴士最快捷。RR却强烈反对了。搭地铁九个站，搭巴士十多二十个站，车程时间落差大。RR只能接受三四个站的地铁旅程，四五十分钟搭巴士游车河却没问题。

我还来不及感叹回家路漫长曲折，幸运地在汤申路上段截到德士。我可以尽快送小朋友回家，小朋友仍然可以游车河。

小朋友没有赶时间节省时间的观念。时间是体验，好的体验不好的体验不容妥协。我们天马行空地谈论搭飞机火箭太空船回家，追求的不是便利，而是体验。快慢是体验，得失形而上。

周日早晨睡饱10小时，像凯凯趴着，我思考着时间的习题。