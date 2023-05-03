土木确诊罹患血癌的时候岁届五十，正宏图满腹地，打算借助最新电脑科技，把他刻苦经营了近三十年的建筑公司，提升到更高的层次。也许奋斗的基因一直流淌在他的血液里，在治疗的过程中，他没让沮丧控制他的心态，坚持理智积极地配合疗程，也幸运地在短期内得到匹配的骨髓。土木悉尊医嘱，注意饮食，生活规律化，定期吃药复检，暴瘦虚弱的身子日渐好转。短期目标是顺利安度第一年，之后就算开启正式的浴火重生。

土木出身在柔佛一户兄弟姐妹众多的农家。16岁正当叛逆期，一直觉得父母对自己不好，老想离家出走。有一天竟然让他意外发现，原来自己襁褓即遭遗弃，是捡回来养的弃婴。晴天霹雳之余，给了土木逃家的决心。他辗转来到新加坡。白天在建筑行当学徒，晚上理工夜学读建筑。毕业后没几年，他意识到工字不出头，毅然拉了几个工友，自立门户当承包商。因为资金不足，开头也只能做些修修补补的零碎活儿，没啥建树。一直到蓝氏——一位带着两个黄口小儿的新寡，出现在他的生命里。

身故的丈夫给蓝氏和两个儿子留下一笔不菲的遗产。土木机缘巧合地去给她家屋顶补漏，然后油漆，然后这个、那个；一有维修的活儿蓝氏都会把土木叫去，拿土木当是她家的长工。土木见她热情友善，付钱也爽快大方，乐得大姐前大姐后地随传随到。蓝氏也很欣赏这位比自己小上七八岁的年轻人，觉得他勤劳认真、老实可靠，和承包商的典型不太一样。除了该付的工料钱，不时也会给他准备吃的喝的，渐渐对他像朋友多过像主雇。跟着下来，从相敬如宾，到互道心事，到彼此了解，到两情相悦，到土木与蓝氏还有两个小男孩，组成一个完整的家庭。