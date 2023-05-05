“菜饭”是国人日常伙食中重要选择之一，原本不登大雅之堂，最近竟成了大学毕业生致辞中的幽默比喻，引起网民的共鸣，饶富趣味。青年才俊能从平实生活中悟出不比较、不从众，知足常乐的人生哲理，令人莞尔。此篇演讲词也堪称一绝，不管是食物，还是哲理，都很接地气，话题感强，足以成为教科书里的真实教材。

菜饭是什菜饭、杂菜饭或经济菜饭的简称。什、杂都是本地方言词，什在广东话里读若sup，杂在福建话里读做zup，两个入声字都道出了菜色种类繁多的意涵；经济二字则凸显了价格实惠的特色。简单地说，菜饭乃本地的平民自助餐，不管是咖啡店、小贩中心、学校食堂，都能找到它。而且，菜饭摊位在咖啡店里的地位，相等于百货公司里的精品橱柜，总是设在最显眼的地方。亮堂堂的摊位上，层层地叠摆着数十种泛着油光的菜色，素荤兼有，琳琅满目，让人眼花缭乱，食欲大增。最重要的是，种类虽多但丰简由人；来到菜饭摊位的人即便只买一两样简单便宜的菜色，也不会遭白眼。如果想吃好一点的，例如价格相对贵一些的海鲜，卖家还会好心地提醒价格，以免结账时发生不愉快。

菜饭深受小市民欢迎有一定的道理。在饮食习惯上，米饭是华人主要的碳水食粮，尤其是蓝领阶级或男性，没吃饭总感觉没吃饱。白饭配三几种菜色，更是日子过得不错的象征。在日常生活上，菜饭照顾了忙碌人士的营养均衡、甚至满足了一家人的午、晚餐需要。国人很少下厨，这归功于四处林立的小贩中心和咖啡店，食物种类多、价格低廉、购买方便。但大家或许不知道最早的原因其实与建国初期大力发展经济，劳动力不足，必须鼓励妇女外出工作有关。妈妈不在家，谁来煮菜？于是，菜饭摊位应运而生。每一个什菜饭摊，都是一个全能的妈妈，以最实惠的价格一口气做出了二、三十道菜。这样的善意和本事惊人吧？遗憾的是，一些经营者不讲卫生，青菜上的农药没洗干净、鸡鸭猪鱼的处理令人诟病；不仅为平民自助餐招来恶名，也让国人的三餐健康蒙上阴影。

说起菜饭，人人都有话说。于我，每次看着站在菜饭摊位后的年轻异乡男子时，我就有点怀念记忆中卖菜饭的中年uncle们，可能是阿林, 可能是阿财。他们总是利落地一手端着装满白饭的盘子或塑料盒，一手掌勺，起落之间就按顾客需要铲起色彩艳丽的菜肴，铺摆在雪白的米饭上。还有，那一声语气有点粗鲁但并无恶意的话语：“小妹，吃还是打包？吃什么？”岁月，就在简朴明快而实在的点菜对话中一闪而过。