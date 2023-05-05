周维介：败走麦城的记忆力

记忆力犹如图书馆里的书册，只是让你借用，到期便得归还。

天生记忆力强，无异于老天爷在你身上配了一把关刀，助你在生活或学习场较量时占了不少便宜。所谓博闻强记，过目不忘，心脑能不费吹灰之力便储存了四面八方涌来的信息，考场上分数手到擒来。



我青壮时记忆尚可，虽离耳闻则诵、半面不忘仍差距一万八千里，但当年的中小学课本内容，于今脑海里仍有存量；大学图书馆架上的书本位置，或各类期刊上的文章期数，翻阅后大致也能铭记于心；那些八卦类可有可无的碎片式信息，始终在脑海里徘徊不去；我极少看电影，但阅读娱乐新闻所记的群星艺名不逊于影迷。这些鸡零狗碎的信息，对功名的攫取，无大助力。

记忆力好的人，能熟背棋谱，下起盲棋，棋盘心中摆，牢记对手棋局的步步变化，就能神态自若，口报棋谱：炮二进七、帅五进一、将四退一……双方就杀得天昏地暗，即便金乌西坠，也没有偃旗息鼓的意思。大学时我和老师聊学习，他自述当年考前一两周，已把笔记参考书搁置一旁，天天只带卡片上图书馆，在座位或书架间闭目回放卡片中各题各目的实例和要点，过了一遍，备考功课便算完成。这种状态，我羡慕不已。有了超强的记忆力，加上严以律己，必有所成。我两者皆缺，功名自然不彰。