上个星期四，May姐约了一批义务社区导览员去甘榜实乞纳的K.S Cafe聚餐，开始以为选这个地方只因为有现场乐队，也可以即兴上台高歌。直到聚餐前两天上网查时才发现K.S Cafe是新希望社区服务（New Hope Community Services）开办的一个社区餐饮企业。

新希望社区服务为无家可归、露宿街头的弱势群体提供临时住宿，也帮他们寻找新的生活，改变他们居无定所的生活方式。虽然根据4月24日发布的《2022年街头露宿者统计报告》，本地去年有530人露宿街头，比2019年的921人少了大约43%，但是我们都明白，露宿街头这个在很多先进国家大城市里也普遍存在的现象，并不会因为引起关注就轻易的消失，因为造成露宿街头的几个主要原因，如与亲友或室友不和，找不到固定住处，财务问题等，都不是短期内可以解决的社会问题，尤其是在去年被访问的露宿者中占了49%的“与亲友或室友不和”这个问题。

在组屋楼下露宿的Uncle叶退休后与妻子离异，卖了房子与儿子一起住了几年后，再搬出来过了一段背着行囊流浪和在朋友家借宿的日子……四年前Uncle叶迁入新民工业区A第26座租赁组屋10楼的一个单位，成了我三年前开始送饭到这座组屋时的其中一户人家，另外四家人已陆续地在名单上消失（相信是搬走了，因为居民前年11月已经接获建屋局通知，须在今年9月30日前搬迁）这座组屋的名单上也只剩Uncle叶一家（不，应该是一个人）了。送餐地点改成组屋楼下的Void Deck。有一次在组屋楼下把饭盒交给他时，他要求我顺便给他带瓶饮用水，之后每次我把饭盒和前一天在超市买来的瓶装水交给他时，他都会重复的说着“谢谢”，开车离开时，透过车窗，还可以看到他站着对我挥手……