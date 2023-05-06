罗瑱玲：煲剧抗“疫”

努力抗“疫”三年多，结果还是败了。

那天醒来，有点咳嗽，头也好痛，立即拿出ART做冠病检测，看到一条线，松了口气，但还是到诊所看医生拿药。隔天醒来，头还是痛得厉害，额头还是热热的，再做检测，看到两条线，叹了口气，心情好沮丧。

推算应该是两天前到医院做身体检查时受到感染，毕竟医院的环境细菌多，即使戴着口罩，不随便跟人说话（只跟医护人员说了几句），还是防不胜防。

困在家中的五天，感觉像是回到阻断措施期间，但这次身体已经不舒服，加上那强烈的孤单与无助感，好难受啊！

打开冰箱看着那仅剩的一点食材，不喜欢叫外卖的我，烦恼着要怎么撑五天。头两天简单地煮了粥，第三天蒸了包子，冰箱就空了，只好打电话叫弟弟到超市帮我买菜，然后送到我家门口。

看心情选剧

每天吃了药昏昏欲睡，睡醒后还是觉得很疲累，提不起劲做任何事，最好的消遣就是煲剧。虽然我每天都在看剧，但因为身体状态不一样，所以看剧心情也不一样，甚至会依心情做选择。

确诊的前三天全身无力，瘫在沙发上，看了轻松不烧脑的《特务家族》《盗贼：七个朝鲜通宝》《宝拉！黛博拉》，随着剧情笑一笑，也感觉舒服一点。首播的新剧《坏妈妈》，看剧情简介是关于母子情的疗愈剧，心想，蛮合适的，看了应该会觉得心暖暖，有助康复，没料到原来剧情不只关于亲情，还有复仇情节。首两集已相当精彩，让我看得好投入，也感觉精神好许多；这部剧，一定要追起来。

《瑞镇家》是我每周必看的综艺节目，也是我的“精神放松剂”，但原来患病时不适合看，会觉得太折磨人了！

我因为没什么胃口，每天吃得很清淡，那天边吃午餐边看《瑞镇家》，看到他们做的快熟面、炸鸡、紫菜包饭，再看着我眼前的烫花椰菜和豆腐味噌汤，真想把手伸进电视里把那些美食都抢过来！

男神是抗病良药

第四、第五天症状逐渐消失，药也吃完了，所以不会一直想睡。看到网上许多关于台剧《人选之人：造浪者》的好评，决定看一看，结果在两天内煲完八集；若是没生病，我会熬夜一口气看完。

不久前看了韩剧《造后者》，与《造浪者》一样说的是政治和选举，两部都精彩，但后者没有前者那么狗血刺激，风格较为朴实。《造浪者》描述台湾独特的选举文化，看着一群幕僚团队在水深火热的选战台面奔走，面对利益冲突时，理想与现实的拉扯，那股热血沸腾，还有声声激昂的“冻蒜……冻蒜……（中选的意思）”，让我看得精神为之一振。原来一部好剧也是对抗病毒的良药。

男神是抗病更好的良药！下周要访问一部新韩剧的演员，有关平台让我预先看了剧集，男主角是我最喜欢的男神（因为签了保密条款，不能透露详情）。看着男神在剧中执行惊险任务，又酷又帅，我的心情立即漂亮起来，病毒也被赶走了！