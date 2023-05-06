点智慧：困在一人一事

“侵蚀我们的心力…”

星云大师说：分享故事：一位心理学教授拿起一个装有水的杯子，问在座的学生：“请你们猜猜看，这杯水有多重？”大家纷纷回答，教授也没有说出答案，只说：“看起来应该不是太重。现在，我的问题是如果我这样拿着这杯水几分钟，结果会怎样？”

学生都说：“应该不会怎么样。”这时，教授又问了：“如果像这样举起胳膊拿着水杯持续一个小时，那又会怎样？”学生齐声说：“胳膊会有点酸。”教授点头，然后再问：“如果我这样拿着一整天呢？”学生这时都提高声量回答：“那胳膊肯定会从酸痛变成麻木。只是，怎么会有人这样把一杯水举起呢？”

教授没有回答学生的问题，只是继续说：“在我拿着这杯水的期间，不论时间长短这杯水的重量会发生变化吗？”学生说不会。教授顿了顿又问道：“我不想让胳膊发酸，那该怎么做？”学生都说：“很简单呀，就把这杯水放下。”

教授继续说：“正是。这不是简单不过的道理吗？其实，生活中的痛苦，困在一人一事之中，有时就像我手中的这杯水，我们痛苦一段时间是人之常情，但如果长时间地想着它不放下，它就可能侵蚀我们的心力，日积月累下，心中一直压着这样的不快，不仅自己受害，家人朋友也会受累啊！”

摆正

我们的一生，会遇到许多不称心的事，错了就错了，过了就过了，能把握现在，即是永恒。而且，正是那些大大小小所经历的事，让我们学会更好地沉淀、丰富和完善自己，这不是更加圆满吗？况且，我们能够释怀的话，就会发现，没有什么人，是淡忘不了的，也没有什么事，是过不去的。有句话就说得透彻：人生除了生与死，无其他大事，我们的万般不顺意，只是因为我们没有摆正心态。

最正确的心态是什么？懂得放下，既不念过去，也不畏将来，就专注在当下。能够原谅别人，也是和自己和解，能与自己和解，是给自己最好的礼物。

无常

所谓“人无千日好，花无百日红”，这是无常的写照，“月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福”，这是无常的意义。无常，就是迁流、变易的意思。世界上的人物你我、有情无情等，哪有不迁流变化的东西呢?无常，不限于某一人某一事，它有普遍性的意义；无常，不受权利大小的影响，它有平等性的意义。世间万事万物，都有无常的现象，所以说无常就是真理。如果我们明白了无常的真理，那么，我们又何必在碰到逆心事时，总是放不下呢？

有句话说：“坏的不去，好的不来”，无常的损坏是痛苦的、是悽惨的；但无常的新生，也是喜悦的、建设的。我们的心中能有承载力，能够宽大，能夠放得下、提得起，肯定就能够有一个自在的人生。