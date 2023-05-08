林其米：每个人都是孤岛

片头开场，在为难民而办的英语课堂上，女讲师与男助手在一班各色学生面前闻歌起舞，荒诞，可笑，一分一秒都散发着瑞典影坛怪鸡罗伊安德森（Roy Andersson）的味道，片中对弱势群体的关怀又令人联想到英国导演肯洛区（Ken Loach），但讲故事的手法却偏向芬兰影坛冷面笑匠郭利斯马基（Aki Kaurismäki）的黑色幽默，不少镜头勾起我对已故俄国导演塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）的怀念……结果不是水乳交融的四合一，而更像是郭利斯马基用自己的方式诠释肯洛区的剧本，或者罗伊安德森拍了第一场戏便把导演筒交到塔可夫斯基手上。接近片尾，男主角在荒野里的小屋与哥哥的幻影对峙那段，还要来场伯格曼（Ingmar Bergman）式内心交战。

尽管如此，这部电影我还是觉得很好看，但我的好看不必跟你的好看一样，更不必跟专业影评人的好看一样，我不过是一个普通观众，我不需要每部电影都得精彩绝伦非看不可，而且我之所以喜欢某部电影的理由也可以贻笑大方，例如说是Vikash Bhai对阿富汗难民法哈这个角色的诠释让我看完电影之后仍然低回半晌，即使法哈只是配角。主角是年轻的叙利亚难民欧玛，出身音乐世家的他在祖国本来是个前程似锦的乌德琴手，却在流亡的过程中弄伤了手，片中的他提着祖父遗留下来的乌德琴走来走去，手伤只是借口，真正的理由是他失去了家园之后，也失去了对音乐的热忱。法哈是他的同屋，崇拜英国摇滚乐歌手Freddie Mercury，蓄着两撇Freddie Mercury式小胡子，后来偷来一只公鸡也取名为Freddie。而他选择离开阿富汗的真正原因，导演没有明讲，而是通过法哈跟欧玛起争执的那段对话来暗示，把诠释的权利留给我们。法哈可以逃离祖国，但他无法逃离自己，无法逃离他对别人的眼光的恐惧。Vikash Bhai让法哈这个角色每一寸都立体起来，古怪、温暖可是悲伤，并在我心里某个柔软的角落留了下来。