吉隆坡老朋友近来频频出刁钻问题考读者电影冷知识，最新一条“上世纪50年代，香港哪位女明星曾专业演出舞台剧”，答案尤敏，演的是姚克剧本《西施》。他以为我必定猜不中，但影迷这种特殊品种的记忆力确实不可思议，不提则已，一提立刻记起画报登过玉女影后踏台板照片，黑白纵使偏灰，印象倒仍然栩栩。

时代不同了，那些年香港水银灯下的演员很少越界，不像现在，个个周身刀把把利，站上天桥俨然时装模特儿，拿起米高峰就是歌手，剧场聚光灯一照射，莎士比亚恨不得专诚回生为他或她写新版《王子复仇记》。法国演员是否自古以来电影舞台两边走不得而知，我着陆之后这30年，吃两家茶礼的双栖动物倒多不胜数。

最活跃的，不会不是伊莎贝雨蓓（Isabelle Huppert），我90年代初第一次看她上台演改编维珍妮亚吴尔芙的《奥兰度》，还以为仙女下凡可遇不可求，谁不知隔三差五便粉墨登台，既演经典，也演新剧，简直追不胜追。论功架，目前热烈重演的独脚戏《玛莉说她所说的》（Mary Said What She Said）肯定最犀利，一个半小时内像被三四只鬼魂同时附体，西谚seeing is believing（看见才相信）不是没有道理，然而她的神奇，是你看见了也不会相信。