小红点砥砺前行，不断打磨，让自己成为很难被收藏的一颗鸽血红红宝石，璀璨夺目，求之不得！

新加坡的四月有些静，常常约不成局。可不是吗，去中国不用隔离不用核酸检测，日本旅行开放日币汇率空前优惠，大家因公因私都离开岛国，出外赏春色了。

平地一声雷，人们在半梦半醒间，政府宣布了新的房地产降温措施，其中最震撼的就是外国人购买房产额外税收从30%猛增一倍至60%。顿时，本地炸开了锅，在外国游玩的人也苏醒过来，各个社群讨论热烈！

最伤心的是友人A，从中国南来本地，一边观察一边思索自己是否要立足新加坡，昨天还在南部圣淘沙岛游艇博览会上信誓旦旦准备置业常驻，一觉醒来额外上涨的税收迅雷不及，错愕十分，懊恼万分！试想，对任何富人来说，如果一套价值500万新元的豪华公寓要比本地人多交300万的税，真是灵魂拷问，心如刀割，欲罢不能！付出去的税是一江春水向东流，就看你爱我（新加坡）有多深？

友人B比较幸运，去年下半年携全家获得了新加坡永久居留权后马上买了公寓，本想致电恭喜她，没想到新政颁布也有她的烦恼：本想把自己的公寓出租，然后继续在原地租房，这里对工作学习生活更方便，两边租金对冲一下，完美！但是目前租金无情地涨了一倍，中间值落差太大，无奈必须要搬家，压力又来了！

友人C则已经选择让家人离开新加坡，作为不折不扣人见人羡的科技业总裁，过去一年成倍增长的租金和生活成本，暂时还没有获得新加坡永久居留权，他的压力在于，如果全家在这里必须租比较大的房子，车、女佣、两个孩子国际学校的费用都不可小觑，而如果只是他一个人的经济来源，那么结果是什么，就是这么多年白干，财富没有什么累积！新政以后，也许房产价格会有所回落，但是目测即将合约到期后的新租金又会继续上扬。与家人分开似乎是个两难的选择，但是现实很骨感……

同时也决定完全要离开的还有友人D。已经财务自由的她拥有永久居民身份，本来以新加坡作为一个基地的她不仅享受在岛国的时光也几乎每年有四五个月随季节变化游历世界。新加坡安全，洁净，同根同源，有匹配的饮食习惯和朋友，但是再财务自由，在完全退休的状态下，钱也不是随便花的，毕竟也不是上市公司大老板，只能说年轻时机会不错比较努力又善投资才有今天的清闲。但是问题来了，现在租金那么贵，一年还要空关几个月，是否以新加坡作为居住基地太奢侈？没有比较没有伤害，看看世界各地的生活成本租金成本，这是必须要权衡的事！

一个新政在本地居住的外国人面前掀起千层浪，海外的朋友看直了眼，都说，半个多世纪前的小渔村大家都不太在意，现在摇身一变真的高攀不起。新加坡的“小”是天生的，没什么资源也是天生的，但她没有哀怨这个宿命更不代表她多年来无所作为，相反越是在这样的条件下，时刻铭记着自己的弱势不断自我奋斗。裕廊的石油化工工业，新生水和海水淡化工业，健全的法律制度，双语教育和社会安全都在不断提升自己的竞争优势。

是的，新加坡很现实，很实用主义，并且把实用做到极致，我以为最根本的原因，还是太小，一个地大物博的国家挨了十拳还有反击的能力，一个弹丸之地挨一拳就趴了。更何况活在东南亚这个大染缸里，既不像瑞士，它所在的西中欧是一个文化、经济、人种都相近的地方，阿联酋也是活在阿拉伯世界当中，而东南亚是一个人种、信仰以及经济差别很大的杂居地带。

新加坡北面的马来西亚，当年就是因为排华把新加坡撵了出去，然后独立，周边国家历史上有过几次残杀华人的血腥运动，当然也不乏野心家。这个环境里，最高战略和最低战略都是“活下去”。

百年未有之大变局，绝不是空话。世界，国家，生命，意识，都可能被刷新。不光人工智能，还有区块链、基因编辑、可控核聚变，都在把这个世界改造得完全不一样。所有事情都可能被重做一遍，所有经验都可能变成陷阱，一切都要在极度谨慎，又要极度开放的心态下去摸索。

眼下地缘政治导致世界纷乱的时候，新加坡具备优势，成为更多世界级人才愿意选择居住生活的目的地，作为一个移民国家，新加坡一定更开放更广纳人才，与此同时也带来很多新的矛盾。

身边不少外国朋友纷纷纠结，最终选择离开可能是个大概率。从这点上来说，新加坡并不怕，因为更多人在排队进来，她心中有数，也不会得意忘形，反而时刻记住自己小，自己在这个动荡不安的世界局势下可能随时会失去所有，更谨慎和开放地找到自己位置，找到更好的对自己有贡献的人才，共同分享未来！

小红点砥砺前行，不断打磨，让自己成为很难被收藏的一颗鸽血红红宝石，璀璨夺目，求之不得！