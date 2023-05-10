阿欣捎来微信：“小泓熙明天生日，我准备在淇澳岛给他搞一个海边生日派对，李老师你有空过来吗？”哇！真的好快啊，仿佛眨两眼就两岁了？“我明天四点才下课，会太迟吗？”阿欣实在太忙了，“时间正好，我还在外地出差，估计也要明天下午三四点才能回到。”阿欣来邀，我自是欣然应约。

甫见面，阿欣就让儿子唤我“师公”，还告诉小瓜他的名字是“师公”给起的。我用阿欣的家乡话笑曰：“汝人福建人，拢叫拜拜做法的人‘师公’，其实应该是‘觋公’正着（意为“才对”）。汝叫令仔叫我‘师公’，是爱叫我这准（“现在”意）做法哦?”阿欣立马好学起来了：“那应该怎么称呼？”莽莽神州大地，似乎只有福建、潮州和广东人比较重视辈分称谓？然而，称“师祖”太正式，呼“太师父”又显老，那就还是叫“伯伯”咯。

其实，阿欣心里是把我当“老师”的，所以才会让儿子尊称我为“师公”。但阿欣每次都喊我“李老师”，严格来说却是错的，因为那是同事或朋友之间的称呼。如果阿欣真把自己当学生，他就应该称我“老师”。反倒是阿欣母亲，总是用独特的福建口音呼我“老师”，但我怎么听都觉得是“老输”哈。坦白说，阿欣和我的关系很奇妙，说他是我的“学生”，却从来没选修过我的课——因为我刚入职C国Z市那所港制大学时，他已到大四下半年，通识课的学分早就满了。既如此，喊我“李老师”也就不需纠正了。