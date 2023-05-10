蔡忆仁：那年的女皇镇蓝池

那天载送女儿到学校上课，经过女皇镇体育馆与游泳池门口，女儿说这地方看起来很老旧，我说：“是啊！我人生第一次下水游泳就是在这里，还是奶奶带我们来的，是40多年前的事了！”



新闻报道这个拥有50年历史的全国第一个社区运动中心——女皇镇体育馆和游泳池即将重建，漫长的半世纪韶光走入历史长廊。这承载记忆的地方翻新后，外观及设施必定崭新先进，应合时代，但也像人在成长中的无奈，回不去的淡淡离伤，嵌刻在岁月的痕迹，都是时光旅程中的点点回忆，芳香、清欢、难忘。



记得很清楚母亲第一次带着我们到这里游泳的情景。雀跃兴奋，无法忘却，进入泳池大门拿着游泳圈奔爬上高宽石梯的呼吸声，多年后仍在耳边此起彼落。赤身投进清爽池里，被水流深邃拥抱，快乐舒畅的那一刻，是天真绽放的清澈童年，荡起的一圈圈稚趣漩涡无法复制。



经此惊艳一游，蓝色诱惑在开始厌弃玩具的年纪慢慢成瘾。当时长辈忧心泳池具危险性，自然不许我们私自跑去玩乐，于是偷跑去泳池变成年少犯罪俱乐部乐此不疲的罪行。一名斯文听话的小学同学，原本是家里管得很严的乖乖牌，竟也大胆随行，初尝甜果后欲罢不能，有时候拒绝他同行还惹得他流泪恳求，他拉扯我们书包可气可怜的样子深烙脑海。就这样一次次的私闯泳池，在没教练没视频教导的碧蓝乐园，我们学会了游泳、潜水和“站水”，尽兴地在池中穿梭漫游，在水花四溅的泳池浮载着许多欢乐时光。