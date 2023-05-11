虎威：“生存”小考验

刚和妻从意大利自助旅游三周回返。此行状况连连，所幸有惊无险，整体收获丰富。

皆因疫情所致，已有三年半没到欧洲自助旅游。未出发前的一周心情跌入低谷，应是得了“远行前焦虑症”。只好不断地对自己说：“你是个身经百战的将领，为此行已做足准备，更有冷静细心军师同行，有什么好怕的呢？”终于，这两个人——既是将领、军师，也是部队——各背了一个小背包和拖着一个中型行李箱，按计划上路了。

不知何故，思绪老飘向首次背包游欧洲的情景。无缘和他人结伴同行，19岁的我决定在人生路不熟之地独闯，只为亲睹在书本中读到的建筑，而意大利是主要国度。犹记得坐夜车从伦敦出发前在火车站内等候，遇到一同样年轻，来自美国的背包客也在等车，两人遂闲聊起来。“这是一场生存的考验！”他说；这句话也说出了我当时的感受。

意大利11年前重游过一次。这回三访，刻意要往之前未往之处。与青涩拮据的年代相比，条件自然要好得多，然而，依然是个“生存”的小考验。只因旅行有不确定因素，自助行旅途中出现任何问题都必须自己解决，同时，一样要照顾好自己和配备。

此行出现的状况包括在博洛尼亚遇到天降冰雹和在快餐店碰到殴打事件就在身边发生，在米兰被卷入大示威人潮，在蒙特罗索入住精品酒店坐一“古董椅”而那椅居然“垮台”。最惊心动魄的则是帕多瓦一日游之火车员工大罢工。

持通行票的两人原定坐下午4时班车回返博洛尼亚。一到车站看板，欲查要从哪个月台登上，惊见因当天已发生罢工，多数班车包括我们要搭的都被取消。询问临时柜台人员获悉较晚时有一班车但须出示护照订位——偏护照留在博城酒店客房保险箱，位订不成。万分焦虑再排队问火车公司客服人员……当获悉罢工将会停止，再晚一点将有一趟车不用订位后，始稍微定下心来。

试想想，要是罢工持续，临时又买不到长途巴士车票或订到德士／私召车回返，我俩即成为“有博城酒店归不得”之人。无护照则无法入住任何帕城酒店，那么，势必流落在火车站过夜了——那岂不是真正的“生存的考验”？好险！