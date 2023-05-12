到横滨各处赏蔷薇是各有特色——最浪漫的是临海的山下公园，最有怀旧情调的是山手町的港见丘公园，最美的是横滨英国花园。

神奈川县首府横滨是日本第二大城市，从东京涉谷坐电车，不到一个小时就能直达这座滨海城市。在日本人眼中，横滨是有着异国情调的城市，这里是美国将军佩里率黑船来航后，迫使闭关锁国的日本于1859年对外开放的港口，有着华人聚居的元町中华街和外国人居留的山手町。记得第一次去横滨时，按照旅游指南穿梭于各大景点，看到中华街牌坊时有些感动，穿行于外国人居留地时却未觉得惊艳，可能是因为在厦门鼓浪屿见过更大更美的洋房，记忆深刻的是静逸的街区。



后来因为研究亚洲水岸更新，常去横滨的港未来21项目（MM21）。每次在横滨站下车后，沿着东京湾水岸步行，这个港口工业区改造项目的规模极大，按照现代城市的尺度规划——超高层建筑、大广场、大草坪，一路可看的建筑与景观很多，每次走到山下公园已筋疲力竭，对于横滨的公园景观没有留下什么深刻印象，直到见识了5月的蔷薇，才真正体会横滨的洋风情怀。

蔷薇科的花可以说是人见人爱，无论是玫瑰还是月季，无论是花型还是花色，总让人心头泛起丝丝甜蜜。1989年横滨庆祝设市100周年和开港130周年，市民票选出蔷薇为市花。如今每年春秋两季举办横滨蔷薇周（Yokohama Rose Week），以春季为盛，虽说庆典标题是“周”，实际节庆长达一个多月，今年是5月3日至6月11日，5月中是蔷薇满开的时段。