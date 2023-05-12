曾经，一位年轻的妈妈问我：如何当一个好母亲？单是“好母亲”的定义就因人而异，至于“如何当”就更没有统一的答案。我忘了当时的答复，而今回顾，我想起了《离骚》中的名句“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。为母之道又何尝不是如此？

没有一个女人是生来就懂得做母亲的，都是边做边学，然后，一边犯错，一边修正。在修正的道路上，总会因为发觉自己的能力和智慧都不足而倍感挫折。若要站在高于自我认知的纬度去养育孩子，就不得不虚心学习，上求下索教养秘诀，除了不时借鉴别人的经验，也要从前辈、育儿专家、亲子教育书籍那里吸取相关知识，然后在摸爬滚打、磕磕碰碰中慢慢地摸索出一条路来。

每个有自觉性的人都会时刻修正自己。成为母亲之后，可能就是女人此生最大的一场修正之旅，因为，孩子的到来将考验你的耐心，试探你情绪溃堤的底线，暴露你许多隐藏着的缺点和脆弱，逼使你正视自己的匮乏。你除了竭力修正自身的价值观念、思维方式以及处事心态外，别无选择。难怪有人说：养育孩子犹如一场漫长的修行，让你最终遇见更好的自己。

我们的母亲那一代，只要确保孩子们有饭吃，有衣穿，有上学堂，就是尽了责任；孩子长大成人后，只要脚踏实地，不作奸犯科，为母的就可以顶着“好母亲”的光环到处串门子。来到我们这一代，整体社会对母亲的期待和要求远比以前高。为母的不但要赚钱养家（单靠丈夫的薪水无法应付高昂的生活费），还得身兼子女的家教（不是所有的课业都可以外包给补习老师），幼年子女的玩伴（免得手机成为变相保姆），青少年的心理咨商师（近七成青少年有心理问题），成年子女的生命导师、财务顾问等角色。与此同时，还要学会适时地放手，得体地退出。无怪乎我的周围有不少疲于奔命，内疚自责，挫折沮丧的母亲。

为人母是一个专业性很强的终身职责，然而却是不需要经过任何培训或考核就允许上岗的角色。只要有生育的能力，任何女人都可以当母亲，但是否称职就另当别论了。因此，我从不随便鼓励年轻的一代生育，因为不是每个人都可以胜任这个职责。除非他们真爱小孩，也有一定的能力养育孩子。所谓“能力”不单是指经济条件，还包括稳定的情绪和成熟的心智。

张爱玲说过：“如果孩子的出生，是为了继承自己劳碌恐慌贫困，那么，不生也是一种善良。”我还要加上一句：如果不是发自内心对小孩的喜爱，并且要为之承担相应的责任，请不要贸然生小孩，那对自己、对孩子和社会来说也是一种善良。